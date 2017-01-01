День в истории: Статуя Свободы и полет Airbus A300

Также в этот день, 28 октября, отмечают следующие события.

Открытие статуи Свободы в Нью-Йорке

Открытие Статуи Свободы Wikipedia.org

Скульптура является подарком Франции к Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости. Статуя держит факел в правой руке и скрижаль в левой. Надпись на скрижали гласит JULY IV MDCCLXXVI (написанная римскими цифрами дата «4 июля 1776»), эта дата является днем принятия Декларации независимости США. Одной ногой «Свобода» стоит на разбитых оковах.

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Задумывалась она как подарок к столетнему юбилею Декларации Независимости в 1876 году.

В мае 1876 года Бартольди участвовал в составе французской делегации на Всемирной выставке в Филадельфии и организовал показ многочисленных картин статуи на торжествах в Нью-Йорке, посвященных этой выставке.

Место для статуи Свободы в нью-йоркской гавани, утвержденное Актом Конгресса 1877 года, было выбрано генералом Уильямом Шерманом, с учетом пожеланий самого Бартольди, на острове Бедлоу, где еще с начала XIX века стоял форт в форме звезды.

Статуя была завершена французами в июле 1884 года и доставлена в нью-йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата Изере. Для перевозки статую разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков. Статую собрали на ее новом основании за четыре месяца. Торжественное открытие статуи Свободы, на котором выступил президент США Гровер Кливленд, состоялось 28 октября 1886 года в присутствии тысяч зрителей. Как французский подарок к столетней годовщине американской революции он опоздал на десять лет.

Первый полет Airbus A300

Полет Airbus A300 Wikipedia.org

Постройка первого опытного самолета Airbus А300В1 началась в сентябре 1969 года. Первый полет состоялся 28 октября 1972 года, а в конце июня 1973 года — первый полет самолета Airbus А300В2, фюзеляж которого был удлинен на 2,6 м.

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По завершении лётных испытаний, в которых участвовали 4 машины, в середине марта 1974 года ее сертифицировали во Франции и ФРГ, а в конце мая того же года — в США. Тогда же началось и серийное производство новых лайнеров.

Airbus A300 был первым самолетом, построенным компанией Airbus, которая была результатом слияния различных самолетостроительных фирм Европы. Разработанная машина должна была нарушить доминирующее положение на рынке фирмы Boeing. В то же время это был первый двухмоторный широкофюзеляжный самолёт в мире.

Напомним, днем ранее мы вспоминали создание телефона и появление Windows 8.