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Тест: Твердая наука или очевидное шарлатанство?

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Угадайте мифы и научно доказанные факты.
Проверьте в каком мире вы живете: реальном или вымышленном
Проверьте в каком мире вы живете: реальном или вымышленном
depositphotos.com

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У фантастики есть замечательная особенность – со временем она воплощается в нашу жизнь. Сегодняшняя наука шагнула достаточно далеко, но фантастические идеи и сюжеты все равно обгоняют ее многократно. Проверьте свою способность различать твердые научные факты и то, что на данном этапе развития еще не возможно. 

 

Ранее редакция Bigmir)net опубликовала тест о смартфонах-флагманах.

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Теги: тест, тесты бигмир, тест миф или факт
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Источник: bigmir.net)net

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