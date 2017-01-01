Тест: Твердая наука или очевидное шарлатанство?

Угадайте мифы и научно доказанные факты.

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У фантастики есть замечательная особенность – со временем она воплощается в нашу жизнь. Сегодняшняя наука шагнула достаточно далеко, но фантастические идеи и сюжеты все равно обгоняют ее многократно. Проверьте свою способность различать твердые научные факты и то, что на данном этапе развития еще не возможно.

Ранее редакция Bigmir)net опубликовала тест о смартфонах-флагманах.