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В WhatsApp появились стикеры

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Они появились и на Android, и на iOS.
Стикеры в WhatsApp
Стикеры в WhatsApp
ferra.ru

Команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о скором запуске в приложении стикеров, так любимых пользователями конкурирующих продуктов. Стикеры станут доступны на Android и iOS в течение ближайших недель.

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На первое время предлагаются стикеры, созданные дизайнерами в WhatsApp, а также несколько наборов стикеров, созданных другими художниками.

Кроме этого, WhatsApp поддерживает сторонние стикеры. То есть дизайнеры и разработчики смогут создавать собственные стикеры для WhatsApp. Для этого предлагается набор API и интерфейсов, которые позволяют создавать приложения со стикерами для WhatsApp на Android и iOS.

Приложения со стикерами можно будет опубликовать в Google Play Маркете или App Store. Скачавшие приложение пользователи смогут отправить стикеры в WhatsApp.

Напомним, ранее сообщалось, что в Истории Instagram разрешили загружать много фото и видео за раз.

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Теги: WhatsApp, стикеры
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