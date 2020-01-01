День в истории: 27 октября - Патент на колючую проволоку и рождение Кука

В этот день, 27 октября, отмечаются такие события.

День рождения Кука

Джеймс Кук wikipedia.org

В 1728 родился Джеймс Кук, английский мореплаватель.

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Он возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана. Во время этих экспедиций совершил ряд географических открытий. Обследовал и нанес на карту малоизвестные и редко посещаемые до него части Ньюфаундленд и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Благодаря тому вниманию, которое Кук уделял картографии, многие из составленных им карт по своей точности и аккуратности не имели аналогов на протяжении многих десятилетий и служили мореплавателям вплоть до второй половины XIX века.

Патент на колючую проволоку

Колючая проволока предназначалась для ограждения скота Status Quo

В конце 1872 г. фермер из Иллинойса Генри Роуз придумал новое ограждение для домашнего скота - проволочный забор, к которому прикреплены дощечки с кусками заточенной проволоки.

Он запатентовал его в 1873 году и продемонстрировал летом на сельскохозяйственной выставке в городе Де-Калб, Иллинойс. Это побудило Исаака Эллвуда, Джозефа Ф. Глиддена и Джекоба Хэйша работать над улучшением конструкции. Эллвуд запатентовал новый тип колючей проволоки в феврале 1874 г., но признал, что проект Глиддена лучше, чем его. Глидден изготовлял шипы дробилкой для кофе и обматывал их вокруг проволоки. Чтобы шипы не смещались, Глидден обматывал их другой проволокой. Удачная конструкция колючей проволоки Глиддена была основана на более ранних разработках, в том числе предложенной французом Луи Джаннином в 1865 г.

Эллвуд купил половину прав на изобретение Глиддена в июле 1874. Патент Глиддена вышел 24 ноября, и вместе они основали «I.L. Ellwood Manufacturing Company». Они начали производить колючую проволоку на заднем дворе скобяной лавки Эллвуда. Их бизнес быстро развивался. В 1876 году Глидден продал свою половину патента компании «Уошберн и Моэн» (Массачусетс).

В США 1875 г. было изготовлено 270 тонн колючей проволоки, а к 1900 производство возросло до 150 000 тонн.

День рождения Зингера

Айзек Зингер wikipedia.org

В 1811 году родился Айзек Зингер, американский изобретатель и промышленник, основатель компании Зингер.

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Зингер не изобретал швейной машины и никогда не утверждал, что сделал это. К 1850 году, когда появилась его первая швейная машина, уже существовал ряд моделей. Зингер потратил на преодоление имевшихся у этих моделей конструктивных недостатков 10 дней, которые «потрясли мир» и сделали изобретателя богачом.

Зингер расположил челнок горизонтально (благодаря этому нить перестала запутываться); предложил столик-доску для ткани и ножку-держатель иглы (это позволило делать непрерывный шов); снабдил машину ножной педалью для привода (возможность работать с тканью двумя руками). Эти три нововведения стали базовой схемой швейной машины на долгие годы. Они защищены огромным пакетом патентов, насчитывающим несколько тысяч охранных документов.

Первый экземпляр Зингера был продан за сто долларов. Это был едва ли не первый случай в истории, когда первый образец изделия не только окупил все затраты на предварительные разработки, но и принес прибыль.

Напомним, днем ранее мы вспоминали создание телефона и появление Windows 8.