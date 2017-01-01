На аукционе продали картину, которую написал искусственный интеллект

За картину выложили почти полмиллиона долларов.

Знаменитый аукционный дом Кристис продал первое "произведение искусства", написанное искусственным интеллектом, сообщает портал The Verge.

Читай также: На онлайн-аукционе продали подснежник за 400 евро

Картина под названием "Портрет Эдмонда Белами" ушла с молотка за $432500. Продажа "шедевра" оказалась необычной не только потому, что это первый случай в 252-летней истории аукционного дома продажи картины, написанной роботом, но еще и потому что ожидаемая стоимость лота должна была составить не более $7-10 тысяч.

Работа была написана нейросетью, созданной коллективом из трех французских студентов, называющих себя Obvious. Для создания ИИ они использовали алгоритм машинного обучения генеративно-состязательной сети (GAN). Писать картины нейросеть научилась на базе портретов исторических личностей. После этого ей была поставлена задача написать собственную картину в цифровой среде. Затем Obvious распечатали полученный результат, поместили его в раму и подписали как работу алгоритма GAN.

Следует отметить, что до начала аукциона стремление выставить портрет Белами в качестве лота весьма уважаемого аукционного дома столкнулось со шквалом критики со стороны мира искусства. Кроме того, позже выяснилось, что Obvious использовали часть программного кода другого "ИИ-художника", написанного 19-летним Робби Барратом. Неизвестно каков именно был процент заимствования, однако эксперты говорят, что, вероятнее всего, речь идет о значительной доле. На данный момент остается непонятным, собирается ли Баррат заявлять права на владение созданного полотна, поскольку написанный им код распространялся в открытом доступе.

Читай также: Мужчина решил продать свою жену через интернет-аукцион

В своем пресс-релизе Obvious сообщили следующее:

"Мы хотели бы поблагодарить ИИ-сообщество и в особенности тех, кто открыл нам дорогу к использованию этой технологии. Речь в первую очередь идет о Яне Гудфеллоу, написавшем алгоритм GAN и ставшим вдохновителем тематики будущей картины, а также художника Робби Баррата, оказавшего на нас серьезное влияние. Это знаменательный момент, и мы надеемся, что интерес к состоявшемуся аукциону станет вдохновением для наших предшественников и коллег. Мы очень благодарны аукционному дому Кристис, который вышел с этим диалогом к арт-сообществу и удостоил нас чести стать частью мирового обсуждения вопроса влияния этой новой технологии на процесс создания искусства".

Журналисты сайта The Verge связались с представителями аукционного дома Кристис и те в телефонном разговоре подтвердили продажу картины. О покупателе рассказывать не стали, поскольку он пожелал остаться неизвестным. Кроме того, журналисты обратились к Баррату за комментариями, но пока молодой художник-программист ничего не ответил.

Напомним, ранее сообщалось, что первый компьютер Apple ушел с аукциона всего за $210 тысяч.