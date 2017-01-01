Видео дня: Пес-4 и переоцененные актрисы
В тренде - сериал и видео о знаменитостях.
Сериал ПЕС - 4 сезон - 2 серия
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Во 2 серии 4 сезона происходит убийство старого антиквара. Макс и Пес должны выяснить мотивы убийства и кому он перешел дорогу. Замешаны ли в убийстве деньги? А может быть все дело в мести?
Переоцененные российские актрисы
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Канал "Звезды шоу-бизнеса и знаменитости: знай обо всем" опубликовал свой список, в который входят "переоцененные российские актрисы, которых некоторые называют бездарные красотки российского кино".
А вы согласны с таким списком?
Напомним, днем ранее в тренды попали Орел и решка в Ереване и Лига плохих шуток.
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