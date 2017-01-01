Видео дня: Пес-4 и переоцененные актрисы

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Сериал ПЕС - 4 сезон - 2 серия

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Во 2 серии 4 сезона происходит убийство старого антиквара. Макс и Пес должны выяснить мотивы убийства и кому он перешел дорогу. Замешаны ли в убийстве деньги? А может быть все дело в мести?

Переоцененные российские актрисы

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Канал "Звезды шоу-бизнеса и знаменитости: знай обо всем" опубликовал свой список, в который входят "переоцененные российские актрисы, которых некоторые называют бездарные красотки российского кино".

А вы согласны с таким списком?

Напомним, днем ранее в тренды попали Орел и решка в Ереване и Лига плохих шуток.