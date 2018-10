День в истории: Создание телефона и появление Windows 8

В этот день, 26 октября, произошли следующие события.

Изобретение телефона

Первый телефон wikipedia.org

В 1861 году немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.

Идея передачи звука при помощи электричества родилась, когда Рейс изучал органы слуха, и обдумывалась им в течение нескольких лет. В 1860 году Рейс сконструировал первый прототип телефона, способный передавать звук на расстоянии до 100 метров.

Изобретение, названное Рейсом Telephon, было продемонстрировано многим людям, в том числе Вильгельму фон Легату, инспектору Королевского Корпуса Прусского Телеграфа, но большой заинтересованности Рейс не встретил.

В 1872 году аппарат был представлен в США профессором Вандервайдом, где вызвал гораздо больший интерес. В числе увидевших первый телефон были Томас Эдисон, представители Белла и компании “Western Union“. По признанию профессора Дэвида Хьюза, одного из изобретателей угольного микрофона, при тестировании им телефона Рейса в 1865 году в Санкт-Петербурге, он смог “успешно передать и принять все музыкальные тона и несколько произнесенных слов“. Аппарат Рейса стал отправной точкой для дальнейших разработок Белла, Эдисона и Берлинера в этой области.

Создание нейлона

Нейлоновые колготы 123rf.com

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые был проведен 28 февраля 1935 года Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом было объявлено 27 октября 1938 года.

Существует версия, что слово “нейлон“ произошло от названий городов Нью-Йорк и Лондон (NYLON = New York + London).

Также встречается мнение, что это слово — аббревиатура от New York Lab of Organic Nitrocompounds, однако достоверных сведений об этом нет. В словаре Вебстера сообщается, что это искусственно придуманное слово. В этимологическом словаре Дугласа Харпера указано, что название создано компанией DuPont из случайно выбранного родового слога nyl- и окончания -on, часто употребляемого в названиях волокон (например, капрон), исходно взятого из английского слова “cotton“ (“хлопок“).

Операционная система Windows 8

Интерфейс Windows 8 cnet.com

Первые сведения о Windows 8 начали появляться еще до появления в продаже Windows 7 - в апреле 2009 года, когда Microsoft разместила в отделе вакансий предложение для разработчиков и тестеров участвовать в разработке Windows 8.

В связи с данными первыми косвенными сведениями начали активно появляться разные слухи и домыслы касательно Windows 8. Например, выдвигались предположения о том, что Windows 8 будет поставляться только в 64-битной редакции, будет иметь полностью другой интерфейс без меню “Пуск“, что выход в Интернет будет возможен прямо из рабочего стола и будет присутствовать не-древовидная файловая система. Также возникали предположения о полном слиянии Windows 8 с концепцией, заложенной у MinWin.

6 октября 2009 года, еще до запуска Windows 7, Стив Балмер официально подтвердил работу Microsoft над новой операционной системой на пресс-конференции в Великобритании, посвященной запуску новой операционной системы.

Выпуск Windows 8 состоялся 26 октября 2012 года. 3 июня 2012 года Microsoft объявила о предоставлении пользователям предыдущих версий Windows возможности перейти на Windows 8 Pro по сниженным ценам до 31 января 2013 года.

По данным Microsoft, в первые дни после выпуска было продано 4 миллиона обновлений Windows 8, а через месяц было продано более 40 миллионов лицензий ОС. Тем не менее, начальный спрос на новую операционную систему был оценен аналитиками как слабый.

Поддержка Windows 8 прекращена 12 января 2016 года. Для получения дальнейшей поддержки необходимо было обновиться до Windows 8.1.

