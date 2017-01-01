Теперь никто не скроется.

Исследователи из Стэнфордского университета совместно с Федеральной политехнической школой Лозанны разработали микро-дронов, способных выполнять простые механические задачи, вроде открывания дверей, и поднимать тяжести, превышающие в 40 раз их собственный вес.

Читай также: Будущее под надзором: Как маленькие шпионы изменят нашу жизнь

Главное в технологиях, которые используют микро-дроны — это прочная точка опоры за счет специальных материалов для повышения сцепления с поверхностью и системе лебедок. В результате, стограммовый дрон может поднять до четырех килограммов. Вдвоем микро-дроны смогут открыть дверь.

В своей разработке исследователи вдохновлялись природой. В качестве "прототипов" использовались мелкие летающие насекомые как ближайший эквивалент микро-дронов. Ученые наблюдали за ними и пытались понять, как, например, оса может поднять жертву, намного тяжелее самой себя.

Мини-дроны научились проникать в дома 0:00 / 02:04

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотник обучили просачиваться в узкие проемы.