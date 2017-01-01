Жульничали: 3DMark удалил из рейтинга смартфоны Huawei и Oppo

Бенчмарк исключил из рейтинга часть телефонов.

После недавнего признания Huawei относительно оптимизаций своих устройств под бенчмарки разработчики тестовых инструментов и рецензенты снова настороженно относятся к производителям смартфонов. Компания UL, развивающая тестовые пакеты вроде PCMark и 3DMark, уже удалила из своей базы ряд телефонов Huawei за этот проступок. Но, как и говорила Huawei, она не является единственной компанией, которая идёт на подобные ухищрения, и теперь OPPO тоже попала под огонь.

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Кто-то, возможно, поспорит насчёт практической пользы и точности бенчмарков в целом, но после того, как несколько лет назад разгорелся большой скандал с подтасовкой результатов, многие производители инструментов установили основные стандарты и правила. Например, UL считает, что телефоны не должны использовать специальный режим производительности только потому, что обнаруживают, например, запущенный пакет 3DMark.

Именно это делали некоторые телефоны Huawei и, по крайней мере, два последних смартфона OPPO — Find X и F7. UL проверила оба аппарата с помощью особой версии 3DMark, которую не определяют телефоны по имени и идентификатору. Было выявлено, что результаты версии из магазина Google Play Store оказались на 41 % выше, хотя оба приложения идентичны.

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Другими словами, как и Huawei, компания OPPO включает особый модифицированный режим при обнаружении тестового пакета. Китайский производитель говорит, что такой же метод используется и при запуске игр: чип включается в особый форсированный режим, тогда как в обычных приложениях работает режим оптимизации энергопотребления и максимальная частота снижается на 70–80 %, если нет ввода от пользователя 5 или 10 секунд.

Однако подобная аргументация не убедила UL: хотя компания и разрешает смартфонам оптимизировать производительность под сильной нагрузкой, включение режима просто по имени приложения рассматривается как уловка. OPPO обещает внести в свою систему игровых оптимизаций изменения в рамках требований UL.

Напомним, ранее AnTuTu назвал самый быстрый смартфон на Android.