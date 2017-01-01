В приложениях на Android раскрыли сеть с ботами‍

Боты просматривали рекламу.

Мошенники нашли способ, как зарабатывать на рекламодателях за счет ботов. По предварительным подсчётам они в год зарабатывали до $75 млн. Журналистам BuzzFeed News удалось выяснить, как работает крупная ботнет-сеть, которая была связана с рекламой в программах для Android.

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В сети было обнаружено 125 различных популярных бесплатных приложений для Android-устройств, через которые распространялась реклама, а в качестве рекламного агента для этих приложений выступала компания We Purchase Apps.

Она получала заказы на рекламу, а ботнет-сеть ее смотрела, тем самым зарабатывая деньги для агента.

После расследования журналистов BuzzFeed News проверку устроила и компания Google, которая тоже подтвердила наличие крупнейшего рекламного ботнета.

По предварительным подсчётам Google, мошенники присвоили себе порядка $10 млн. Часть приложений, которые участвовали в крупной афере, уже отключены от рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что в США чат-ботам запретили притворяться людьми.