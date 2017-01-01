Видео дня: Орел и решка в Ереване и Лига плохих шуток
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Ереван. Орёл и Решка. Перезагрузка-3
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Орел и Решка в столице Армении - городе Ереван. Старый добрый знакомый встретил Настю Ивлееву и Евсея Ковалева как подобает, душевно и тепло. Ведущие наслаждались армянской кухней и народной армянской музыкой. Поднялись на Каскад, чтобы увидеть самую красивую панораму Еревана. Экстремально отдохнули в Йелл-экстрим парке. И прикоснулись к истории Армении в музее-заповеднике Гарни.
ЛИГА ПЛОХИХ ШУТОК #14
Александр Гудков против Данилы Поперечного. Кто засмеется над плохими шутками или не сдержится при прочтении?
Напомним, днем ранее в тренды попали GONE.Fludd и Зашкварные истории.
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