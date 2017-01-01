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Игры и облака: Microsoft раскрыла источник доходов

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Опубликован финансовый отчет компании.
Microsoft увеличила прибыль
Microsoft увеличила прибыль
Nextgov

Корпорация Microsoft опубликовала финансовый отчет за первый квартал финансового года (третий календарный квартал 2018-го), и разработчику Windows было чем похвастаться. Выручка увеличилась год-к-году на 19% до $29,1 млрд, при этом чистая прибыль, подскочив на 34%, достигла $8,8 млрд.

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При этом прирост показателей продемонстрировали практически все подразделения. Даже самое "молодое" направление — бизнес по производству компьютеров Surface — нарастило выручку на 14% до $1,2 млрд, а доходы от видеоприставок Xbox и игр составили $2,7 млрд, показав 44-процентный рост. Разочаровывают только подписки на сервис Xbox Live — их число практически не изменилось и второй квартал подряд находится на уровне $57 млн. Год назад их было $59 млн.

Сегмент Windows продемонстрировал 12-процентный рост, а вот доходы от OEM-поставок операционной системы увеличились лишь на 3%, что объясняется продолжающей стагнацией рынка новых ПК. Доходы от офисного ПО и сервисов выросли на 19%, а облачный бизнес принес Microsoft за минувший квартал $8,6 млрд — на 24% больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft хочет купить сервис GitHub.

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Теги: Microsoft, отчет
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