Переключиться на мобильную версию
Тренды:

День в истории: Первая микроволновка и появление Windows XP

Комментариев: 0
В этот день, 25 октября, отмечаются такие события.

Первое в мире железнодорожное расписание

Расписания стали обязательными
Расписания стали обязательными
blogoitaliano.com

25 октября 1839 года в Манчестере было выпущено первое в мире железнодорожное расписание, которое открыло эру пунктуальности поездов. 

Читай также: День в истории: Запись человеческого голоса и рождение WWF

Его составил Джордж Бредшоу, но, поначалу у него возникли трудности, так как одна из железнодорожных компаний отказалась выдать ему расписание. Они мотивировали это тем, что пунктуальность может стать обязательной. 

Микроволновая печь

Первая микроволновка
Первая микроволновка
zateevo.ru

В 1955 году американская фирма Tappan Company впервые представила микроволновую печь.

Это была далеко не первая микроволновка, но первая бытовая СВЧ-печь, которую могла купить любая домохозяйка. Первоначально спрос на новое изделие был невысок.

Выход Windows XP

Логотип Windows XP
Логотип Windows XP
скриншот

В 2001 году вышла легендарная операционная система Microsoft Windows XP.

Читай также: Жизнь под «окнами»: Windows отметила 27-летие (ФОТО, ВИДЕО)

Название XP происходит от англ. experience (“опыт“, “впечатления“).

XP стала самой популярной операционной системой. Благодаря невысоким системным требованиям и хорошей поддержке как нового, так и старого аппаратного обеспечения, обеспечивала высокую производительность на широком спектре конфигураций.

Смотри также историю логотипов Windows.

Напомним, днем ранее мы вспоминали взрыв на Байконуре и открытие спутников Урана.

Поделись:
Теги: день в истории, Windows XP, микроволновка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь