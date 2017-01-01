День в истории: Первая микроволновка и появление Windows XP
Первое в мире железнодорожное расписание
25 октября 1839 года в Манчестере было выпущено первое в мире железнодорожное расписание, которое открыло эру пунктуальности поездов.
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Его составил Джордж Бредшоу, но, поначалу у него возникли трудности, так как одна из железнодорожных компаний отказалась выдать ему расписание. Они мотивировали это тем, что пунктуальность может стать обязательной.
Микроволновая печь
В 1955 году американская фирма Tappan Company впервые представила микроволновую печь.
Это была далеко не первая микроволновка, но первая бытовая СВЧ-печь, которую могла купить любая домохозяйка. Первоначально спрос на новое изделие был невысок.
Выход Windows XP
В 2001 году вышла легендарная операционная система Microsoft Windows XP.
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Название XP происходит от англ. experience (“опыт“, “впечатления“).
XP стала самой популярной операционной системой. Благодаря невысоким системным требованиям и хорошей поддержке как нового, так и старого аппаратного обеспечения, обеспечивала высокую производительность на широком спектре конфигураций.
Смотри также историю логотипов Windows.
Напомним, днем ранее мы вспоминали взрыв на Байконуре и открытие спутников Урана.
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