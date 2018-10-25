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День в истории: 25 октября - Первая микроволновка и появление Windows XP

Комментариев: 10
В этот день, 25 октября, отмечаются такие события.

Первое в мире железнодорожное расписание

Расписания стали обязательными
Расписания стали обязательными
blogoitaliano.com

25 октября 1839 года в Манчестере было выпущено первое в мире железнодорожное расписание, которое открыло эру пунктуальности поездов. 

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Его составил Джордж Бредшоу, но, поначалу у него возникли трудности, так как одна из железнодорожных компаний отказалась выдать ему расписание. Они мотивировали это тем, что пунктуальность может стать обязательной. 

Микроволновая печь

Первая микроволновка
Первая микроволновка
zateevo.ru

В 1955 году американская фирма Tappan Company впервые представила микроволновую печь.

Это была далеко не первая микроволновка, но первая бытовая СВЧ-печь, которую могла купить любая домохозяйка. Первоначально спрос на новое изделие был невысок.

Выход Windows XP

Логотип Windows XP
Логотип Windows XP
скриншот

В 2001 году вышла легендарная операционная система Microsoft Windows XP.

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Название XP происходит от англ. experience (“опыт“, “впечатления“).

XP стала самой популярной операционной системой. Благодаря невысоким системным требованиям и хорошей поддержке как нового, так и старого аппаратного обеспечения, обеспечивала высокую производительность на широком спектре конфигураций.

Смотри также историю логотипов Windows.

Напомним, днем ранее мы вспоминали взрыв на Байконуре и открытие спутников Урана.

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Теги: день в истории, Windows XP, микроволновка, 25 октября
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Комментариев (10)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
    27.10.2018, 12:32
Оценка:  -2
Я заробляв 86 доларів на годину, працюючи вдома. Я був здивований, коли мій сусід сказав, що у неї в середньому 95 доларів, але тепер я бачу, як це працює. Тепер я відчуваю так багато свободи, що я сам мій власний бос ...

Це те, що я роблю ... ---->>>>> www.Money47.Com
Роксолана79    25.10.2018, 18:14
Оценка:  -5
Роксолана79
виндовс хр- то же мне ещё эпохальное событие!
ЗовПрироды    25.10.2020, 11:37
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Для своего времени это было лучшее, что есть.
Meritus    25.10.2018, 17:52
Оценка:  +3
Meritus
Win XP користувався з 2003 по 2015 роки, поки не замінив на Win 10.
тт*    25.10.2018, 13:07
Оценка:  +5
тт*
а в совке в 55-м придумали ручной насос для авто!
Sancho-s    25.10.2018, 13:13
Оценка:  0
Sancho-s
до этого губами качали шины?
тт*    25.10.2018, 13:39
Оценка:  +4
тт*
в человека есть ноги, валенок!
ИИИИИИИИИИ    25.10.2018, 14:19
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
В 50-х годах, в совке уже эта самая микроволновка была разработана, чтоб ты знал. Пишешь, абы ляпнуть.
тт*    25.10.2018, 14:47
Оценка:  +6
тт*
ага, и радио Попов изобрел. Знаем мы эти разработки =свиздить у кого нибуть!
ЗовПрироды    25.10.2020, 11:41
Оценка:  +1
ЗовПрироды
В 50х годах при совке каждый десятый сидел в концлагере, а те, кто на свободе , не могли себе купить нормальной жратвы и пахали по 7 дней в неделю без выходных за копейки. Какие там микроволновки, ИИИИИИИИИИ -вам самим не смешно ?
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