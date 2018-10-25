День в истории: 25 октября - Первая микроволновка и появление Windows XP

В этот день, 25 октября, отмечаются такие события.

Первое в мире железнодорожное расписание

Расписания стали обязательными blogoitaliano.com

25 октября 1839 года в Манчестере было выпущено первое в мире железнодорожное расписание, которое открыло эру пунктуальности поездов.

Читай также: День в истории: Запись человеческого голоса и рождение WWF

Его составил Джордж Бредшоу, но, поначалу у него возникли трудности, так как одна из железнодорожных компаний отказалась выдать ему расписание. Они мотивировали это тем, что пунктуальность может стать обязательной.

Микроволновая печь

Первая микроволновка zateevo.ru

В 1955 году американская фирма Tappan Company впервые представила микроволновую печь.

Это была далеко не первая микроволновка, но первая бытовая СВЧ-печь, которую могла купить любая домохозяйка. Первоначально спрос на новое изделие был невысок.

Выход Windows XP

Логотип Windows XP скриншот

В 2001 году вышла легендарная операционная система Microsoft Windows XP.

Читай также: Жизнь под «окнами»: Windows отметила 27-летие (ФОТО, ВИДЕО)

Название XP происходит от англ. experience (“опыт“, “впечатления“).

XP стала самой популярной операционной системой. Благодаря невысоким системным требованиям и хорошей поддержке как нового, так и старого аппаратного обеспечения, обеспечивала высокую производительность на широком спектре конфигураций.

Смотри также историю логотипов Windows.

Напомним, днем ранее мы вспоминали взрыв на Байконуре и открытие спутников Урана.