Российские космические корабли не хотят страховать

После инцидента с Союзом страховщики отказываются иметь дело с Роскосмосом.

Центр эксплуатации наземной инфраструктуры (ЦЭНКИ) не смог найти страховую компанию для страхования пуска ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-10. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок РФ.

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"В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся", - говорится в документах.

Этот запуск Прогресса должен стать первым стартом ракеты Союз-ФГ после аварии ракеты с пилотируемым кораблем Союз на МКС 11 октября. Он был запланирован на 18 ноября.

Также стало известно, что некому страховать старт ракеты Союз-1.1б с космическим аппаратом Глонасс-М с Плесецка, который был намечен на 3 ноября — он должен стать вторым в 2018 году обновлением орбитальной группировки системы ГЛОНАСС.

В Роскосмосе заявили, что вопрос страхования — технический и не повлияет на даты пусков.

Напомним, ранее была названа причина аварии Союза МС-10.