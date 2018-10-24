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В России предложили уничтожить США при помощи супервулкана

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Доктор военных наук предложил скинуть атомную бомбу на Йеллоустон.
На кальдеру предложили сбросить атомную бомбу
На кальдеру предложили сбросить атомную бомбу
lastday.club

Довольно "оригинальную" идею ядерного сдерживания предложил президент Академии геополитических проблем России доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, для гарантированного уничтожения США России можно не стремиться сравняться со Штатами по числу боеголовок. Но ей могут пригодиться ядерные заряды мощностью более 100 мегатонн. Для сравнения: межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М2 - знаменитая "Сатана" - имеет десять боевых блоков мощностью по 0,8 мегатонны каждый.

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Константин Сивков предложил создать 40-50 сверхтяжелых ядерных зарядов: для гарантированного ответного удара они должны быть нацелены на определенные геофизические зоны. По мнению эксперта, если нанести удар по Йеллоустону и тихоокеанским разломам, "США и вся транснациональная элита будут уничтожены".

Отметим, в 2016 году американские ученые заявили о том, что Северную Америку ожидают сильнейшие цунами и землетрясения, если тектонические плиты разлома Каскадия у побережья Калифорнии сдвинутся. Очевидно, мощные ядерные взрывы могут стать масштабным катализатором этих процессов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смоделировали извержение супервулкана в США.

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Теги: Йеллоустоун, ядерная бомба, США, Россия
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Комментариев (1)
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Продюссэр  (аноним)  24.10.2018, 15:33
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Продюссэр
Президент академии геополитических проблем России доктор военных наук Константин Сивков = больной шизофреник!
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