Видео дня: GONE.Fludd и Зашкварные истории
GONE.Fludd - главное рэп-открытие года
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Юрий Дудь выпустил новый ролик, где он берет интервью у рэпера GONE.Fludd.
Возможно вы даже не слышали про этого артиста, но он новый кумир молодежи, автор "Мамбла", "Зашей" и "Кубика льда".
ЗАШКВАРНЫЕ ИСТОРИИ 2 сезон
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Продолжение второго сезона "Зашкварные Истории", в котором Илья Прусикин (Ильич) из Little Big автор хитов Skibidi, Faradenza, Lollybomb и др., Данила Поперечный, Юрий Музыченко, Илья Соболев и человек, чьи пародии удивили многих - Satyr (Сатир), расскажут свои самые зашкварные истории из жизни.
Напомним, днем ранее в тренды попали Полюбэ от MOZGI и Маша и Медведь.
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