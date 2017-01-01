Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: GONE.Fludd и Зашкварные истории

Комментариев: 0
В трендах - интервью и развлекательное шоу.

GONE.Fludd - главное рэп-открытие года 

Читай также: Видео дня: 15 фокусов и хамелеон челлендж

Юрий Дудь выпустил новый ролик, где он берет интервью у рэпера GONE.Fludd.

Возможно вы даже не слышали про этого артиста, но он новый кумир молодежи, автор "Мамбла", "Зашей" и "Кубика льда".

ЗАШКВАРНЫЕ ИСТОРИИ 2 сезон

Читай также: Видео дня: Самые крутые охранники и пародия на Орла и Решку

Продолжение второго сезона "Зашкварные Истории", в котором Илья Прусикин (Ильич) из Little Big автор хитов Skibidi, Faradenza, Lollybomb и др., Данила Поперечный, Юрий Музыченко, Илья Соболев и человек, чьи пародии удивили многих - Satyr (Сатир), расскажут свои самые зашкварные истории из жизни. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Полюбэ от MOZGI и Маша и Медведь.

 

Поделись:
Теги: видео дня, тренды YouTube, Дудь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь