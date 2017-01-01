Видео дня: GONE.Fludd и Зашкварные истории

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GONE.Fludd - главное рэп-открытие года

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Юрий Дудь выпустил новый ролик, где он берет интервью у рэпера GONE.Fludd.

Возможно вы даже не слышали про этого артиста, но он новый кумир молодежи, автор "Мамбла", "Зашей" и "Кубика льда".

ЗАШКВАРНЫЕ ИСТОРИИ 2 сезон

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Продолжение второго сезона "Зашкварные Истории", в котором Илья Прусикин (Ильич) из Little Big автор хитов Skibidi, Faradenza, Lollybomb и др., Данила Поперечный, Юрий Музыченко, Илья Соболев и человек, чьи пародии удивили многих - Satyr (Сатир), расскажут свои самые зашкварные истории из жизни.

Напомним, днем ранее в тренды попали Полюбэ от MOZGI и Маша и Медведь.