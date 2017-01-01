Motorola выпустила наборы для самостоятельного ремонта смартфонов

Теперь починить сломанный телефон Moto можно и дома.

В то время как Apple продолжает противодействовать самостоятельному ремонту устройств клиентами, а многие технологические компании не скрывают недовольства самодеятельностью пользователей, Motorola поддержала их право на это, решив в сотрудничестве с iFixit продавать комплекты для ремонта в домашних условиях.

Читай также: Новый iPhone X разобрали до винтика

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, стала первым производителем телефонов, поставляющим детали компании iFixit, который теперь продает официальные комплекты для ремонта устройств Motorola. Если вам нужно заменить треснувший экран в Moto Z Play или установить новую батарею в Droid Turbo 2, вы получите в комплекте iFixit «Сделай сам» все детали и инструменты, необходимые для выполнения ремонта в домашних условиях.

Цена комплекта варьируется в зависимости от модели телефона и характера ремонта, начиная с $35 долларов за батарею для Moto X и до $200 долларов за замену дисплея у Droid Turbo 2 и Moto Z Force.

Читай также: Xiaomi готовит "неубиваемый" безрамочный смартфон

Тем не менее вы, скорее всего, все равно предпочтете отправить свой вышедший из строя смартфон для ремонта в службу Motorola, если он все еще находится на гарантии.

Что примечательно, наборы для самостоятельного ремонта, предлагаемые iFixit в настоящее время, не охватывают новейшие модели смартфонов Motorola.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов.