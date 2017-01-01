Керченский стрелок: В Сети появилась игра Дока-2

После бесплатной рекламы разработчики решили выпустить несуществующую игру.

Независимая компания-разработчик Quantum Scope выпустила игру для Android-устройств «Дока 2». Приложение появилось в Google Play 21 октября.

В описании к игре указано, что это "игра, покорившая миллионы сердец школьников по всему миру". Рейтинг программы составляет 4,6 балла из 5.

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Впервые о существовании этой игры 18 октября заявил совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров, описывая психологический портрет устроившего стрельбу и взрывы в керченском техникуме Владислава Рослякова.

"Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. И убиваешь изощренными способами людей. То есть можешь придумать ту же школу, так же ее взорвать. Но там не изготавливаешь бомбу, можешь использовать различное оружие — можешь делать трейд. Почему называется "Дока трейд" — там идет трейд различным оружием", - объяснил эксперт.

Он также заявил, что в "Доке-2" можно "по 10 минут вынимать людям кишки".

Это утверждение развеселило пользователей сети, поскольку такой игры не существовало. Название было созвучно с Dota 2, но геймплей не соответствует рассказу Гросс-Днепрова.

Также Дока-2 появилась и в игровом магазине Steam. Правда, это авторы подсуетились и просто переименовали игру 2016 года. Ранее она называлась VCB: Why City. Разработчики оперативно добавили новый контент, где действительно можно вынимать кишки зомби 10 минут.