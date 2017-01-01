День в истории: Взрыв на Байконуре и открытие спутников Урана

В этот день, 24 октября, произошли такие события.

Спутники Урана

Спутники Урана universetoday.ru

В 1851 году Уильямом Ласселем обнаружены спутники Урана Ариэль и Умбриэль.

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Имя этих спутников предложил в 1852 году Джон Гершель по просьбе Лассела. Ариэль назван в честь ведущей сильфиды из поэмы Александра Поупа “Похищение локона“. Так же назывался дух, служивший Просперо в пьесе Шекспира “Буря“. Умбриэль назван в честь гнома из поэмы “Похищение локона“.

Первая в мире трансконтинентальная телеграмма

Установка телеграфных столбов habr.com

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В 1861 году по телеграфу передана первая в мире трансконтинентальная телеграмма - от судьи Стефана Дж. Филда (Stephen J. Field) из Калифорнии президенту США Аврааму Линкольну.

Создала телеграфную линию Western Union за 112 дней, соединив единой трансконтинентальной линией Западное и Восточное побережья США. До появления этой линии сообщения на такое расстояние шли в течение десяти дней - их везли самые храбрые и отчаянные молодые люди верхом. И не все письма доходили из-за постоянных нападений бандитов.

Взрыв на Байконуре

Взрыв ракеты wikipedia.org

В 1960 году взрыв опытной межконтинентальной ракеты Р-16 на стартовой площадке полигона Байконур. В результате погибло 74 человека, в том числе главный маршал артиллерии Неделин.

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За 30 минут до запланированного пуска произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени Р-16. Произошло разрушение баков первой ступени и взрывообразное возгорание компонентов ракетного топлива. В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека. Позже от ожогов и ран скончались ещё четыре человека (по другим данным погибло от 92 до 126 человек).

Катастрофа, повлёкшая за собой большое количество жертв, была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Данные о катастрофе были засекречены, и первые упоминания о ней в советских средствах массовой информации появились только в 1989 году.

Взрыв на Байконуре 0:00 / 00:50

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую пластическую операцию и рекорд паровой машины.