Запуск чугунной кастрюли в космос: Эксперимент блогеров
Можно ли запустить тяжелую чугунную кастрюлю в космос, при помощи огромной самодельной петарды?
Читай также: Что будет, если расстрелять машину гвоздями: Эксперимент блогеров
Блогеры из Ex TV решили испытать силу петард. Они взяли казан и решили запустить его как можно выше.
Но на последней петарде вышел облом - кастрюлю просто разорвало.
Не повторяйте этого дома!
Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли снять носки при помощи фейерверка.
Полная версия правил