Запуск чугунной кастрюли в космос: Эксперимент блогеров

Можно ли запустить тяжелую чугунную кастрюлю в космос, при помощи огромной самодельной петарды?

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Блогеры из Ex TV решили испытать силу петард. Они взяли казан и решили запустить его как можно выше.

Но на последней петарде вышел облом - кастрюлю просто разорвало.

Не повторяйте этого дома!

Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли снять носки при помощи фейерверка.