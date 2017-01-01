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Запуск чугунной кастрюли в космос: Эксперимент блогеров

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Можно ли запустить тяжелую чугунную кастрюлю в космос, при помощи огромной самодельной петарды?
Петарду накрывают казаном
Петарду накрывают казаном
Скриншот видео

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Блогеры из Ex TV решили испытать силу петард. Они взяли казан и решили запустить его как можно выше. 

Но на последней петарде вышел облом - кастрюлю просто разорвало.

Не повторяйте этого дома!

Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли снять носки при помощи фейерверка.

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Теги: эксперименты, видео, блогеры
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