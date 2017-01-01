HTC анонсировала выход смартфона для криптовалют

Криптосмартфон стоит почти 1000 долларов.

Компания HTC официально анонсировала криптосмартфон Exodus 1. В его основе лежит технология блокчейна с децентрализованным хранением данных. В плане характеристик это полноценный флагман 2018 года, но основной упор производитель всё же делает на безопасности и возможности хранения цифровых денег прямо на устройстве. Кроме того, сам аппарат также продаётся за виртуальную валюту.

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В HTC Exodus 1 используется выделенный ARM-процессор TrustZone, служащий для хранения криптоключей. Следовательно, хранить цифровые деньги на таком аппарате куда надёжнее, чем на любом другом смартфоне с обычным приложением-кошельком. Кроме того, нативная поддержка блокчейна на аппаратном и софтверном уровнях снижает нагрузку на центральный процессор, что положительно сказывается на автономности.

Фил Чен, глава децентрализованного подразделения HTC, признает, что Exodus 1 с его сопроцессором TrustZone не лишён уязвимостей и взлом всё же возможен, но он уверяет, что на данный момент это лучшее и самое безопасное решение на рынке из всех имеющихся.

Крайне интересно HTC подошла к вопросу потери, поломки или кражи смартфона. На этот случай была разработана так называемая функция социального восстановления ключей: специальное приложение распределяет все ключи шифрования между тремя-пятью доверенными лицами пользователя.

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Что касается характеристик HTC Exodus 1, смартфон получил 6-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, восьмиядерный процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, двойную 16-мегапиксельную основную камеру с поддержкой портретной съемки, двойную 8-мегапиксельную фронталку и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Аппарат не показали спереди, но сзади у него прозрачная крышка, под которой видно всю начинку.

HTC Exodus 1 уже доступен для предзаказа на официальном сайте за 0,15 BTC или 4,78 ETH. По нынешнему курсу это порядка $950. Поставки смартфона запланированы на декабрь.

Напомним, ранее был представлен первый в мире криптосмартфон.