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В США создают подводную лодку нового поколения

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Атомная субмарина будет дорогой.
Новая подводная лодка будет выполнять множество задач
Новая подводная лодка будет выполнять множество задач
naked-science.ru

Атомные субмарины четко делятся по их назначению. Так, предназначенные для нанесения ядерных ударов баллистическими ракетами субмарины в русском языке обозначаются как ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими) или РПКСН (ракетный подводный крейсер стратегического назначения). Это важные элементы ядерного сдерживания. Совсем другие задачи — у многоцелевых субмарин, которые в американском флоте называют SSN, или Attack Submarine.

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Если о разработке перспективной американской стратегической "Колумбии" известно давно, то о новой многоцелевой лодке SSN(X) информации относительно мало. Сейчас новыми сведениями поделилось издание Popular Mechanics. По его данным, Военно-морской флот США намерен получить большую и мощную подводную лодку для войн будущего. Лодки нового типа будут значительно крупнее субмарин типа "Вирджиния" – напомним, их относят к четвертому (последнему) поколению атомных подводных лодок (АПЛ).  

В то время как «Вирджиния» предназначена для решения широкого круга вспомогательных задач, в том числе в прибрежной зоне, SSN(X) пойдет другим путем. Потенциальная угроза со стороны России и Китая требует от флота США создания «идеального» подводного охотника, способного предоставить решающее преимущество над субмаринами и надводными кораблями врага.

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Основным оружием SSN(X) станут торпеды: их будет много, а характеристики этих изделий должны позволить уверенно бороться даже с перспективными неприятельскими лодками. Кроме того, новая субмарина США будет применять беспилотные подводные аппараты-разведчики. Сейчас это направление активно развивается. В целом SSN(X) видят идейным развитием не столько "Вирджинии", сколько более мощного и дорогого "Сивулфа".

Popular Mechanics отмечает, что строительство перспективной субмарины могут начать в 2030-х — после завершения новой "Колумбии". Напомним, не так давно компания General Dynamics получила контракт на $481 млн, предполагающий продолжение работ над перспективной субмариной нового класса.

Напомним, ранее сообщалось, что флот США получил "самую смертоносную" подводную лодку.

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Теги: подводная лодка, оружие, США
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.10.2018, 14:18
Оценка:  0
гость
Ни о чем. В рашке уже тоже типа создали новую ракету, которую никто в действии не видел.
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