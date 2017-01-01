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LG запатентовала очки виртуальной реальности

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Патент на очки
Патент на очки
USPTO.gov

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании LG патент на дизайн нового носимого устройства.

Как можно видеть на иллюстрациях, речь идёт об очках виртуальной реальности (VR). Устройство оснащено основным модулем с двумя линзами, в верхней части которого расположены управляющие кнопки.

Патент на очки
Патент на очки
USPTO.gov

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По конструкции гаджет близок к обычным очкам. В частности, для удержания на голове применяются довольно тонкие дужки. Предусмотрен также специальный упор для переносицы.

Патент относится к категории дизайнерских, поэтому технические характеристики не раскрываются. Однако можно предположить, что LG рассматривает возможность выпуска полностью самодостаточных VR-очков, которым для работы не понадобится внешний вычислительный узел.

Патент на очки
Патент на очки
USPTO.gov

Отметим, что заявка на патент была подана ещё в июле 2016 года, а зарегистрирован документ только в текущем месяце. Собирается ли LG выпускать на рынок коммерческое устройство с описанной конструкцией, пока не ясно. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новый дизайн умных часов.

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Теги: патент, очки виртуальной реальности, LG Electronics
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