День в истории: 23 октября - Первая пластическая операция и рекорд паровой машины

Этот день, 23 октября, также ознаменовался следующими событиями.

Рекорд паровой повозки

Первые химические элементы Wikipedia.org

В 1769 году французский изобретатель Кюньо испытал первый образец машины с паровым двигателем, известный как “малая телега Кюньо“ (первый прошедший испытания образец выставлен в музее в Париже), а в 1770 году — “большую телегу Кюньо“. Сам изобретатель назвал ее “Огненная телега“ — она предназначалась для буксировки артиллерийских орудий.

23 октября 1769 году трехколесная паровая повозка впервые развивает скорость в 4,5 км/ч.

“Тележку Кюньо“ считают предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, поскольку она приводилась в движение силой пара. Паровая телега Кюньо (fardier à vapeur de Cugnot) имела привод на единственное переднее колесо. Однако, судя по всему, управляемость ее была неважной, что послужило причиной первой в мире автомобильной аварии: на испытаниях изобретатель не справился с управлением, и чудо техники XVIII века снесло стену Арсенала. Правда, некоторые авторы ставят факт аварии под сомнение.

Массы химических элементов

В 1803 году Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.

Для визуализации своей теории Дальтон использовал собственную систему символов, также представленную в “Новом курсе химической философии“. Продолжая исследования, Дальтон через некнтов - водорода, кислорода, азота, углерода, серы, фосфора, приняв массу водорода равной 1. Заметим, что Дальтон не дал описания способа, которым он определил относительные веса, но в его записях мы находим таблицу расчета этих параметров на основе данных различных химиков по анализу воды, аммиака, диоксида углерода и других веществ.

Столкнувшись с проблемой расчета относительного диаметра атомов (из которых, как считал ученый, состоят все газы), Дальтон использовал результаты химических экспериментов. Предполагая, что любое химическое превращение всегда происходит по наиболее простому пути, Дальтон приходит к выводу — химическая реакция возможна лишь между частицами различных весов.

Пластическая операция

В 1814 году 23 октября сделал первую в Европе операцию по ринопластике с восстановлением лобным лоскутом. Джозеф Карпью прооперировал английского солдата, затем офицера. Операции выполнили без обеззараживания и анестезии. Хирург исправлял потерю носа лоскутом кожи без опоры на хрящ или кость. Свои операции описал в книге «An account of two successful operations for restoring a lost nose from integuments of the forehead», повлиявшей на многих европейских, а позже и на некоторых американских хирургов.

С этого момента пластическая хирургия стала быстро развиваться. Разработали методики изменения формы носа, репарации расщепленного неба и другое. В конце XIX века опубликовали сотни статей, описывающих различные методы пластической хирургии.

