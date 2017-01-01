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Facebook хочет купить компанию по IT-безопасности

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Утечки данных заставили соцсеть подумать о лучшей сохранности учетных записей.
Цукерберг задумался о покупку компании по IT-безопасности
Цукерберг задумался о покупку компании по IT-безопасности
EPA/UPG

Социальная сеть Facebook озаботилась утечкой данных и, видимо, пытаясь избежать их в дальнейшем, а также демонстрируя готовность беречь пользовательские данные, купит крупную компанию, которая специализируется на IT-безопасности. Об этом ресурсу The Information сообщили информированные источники.

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Названия компаний, которые могут быть поглощены Facebook, не упоминаются. Отмечается лишь, что речь идет о крупных фирмах, пишет Engadget. Сделка может быть закрыта до конца этого года, однако в Facebook отказываются предоставлять какие-либо комментарии на этот счет.

Напомним, после скандала с Cambridge Analytica и передачей данных третьей стороне пользователи не слишком доверяют популярной соцсети. Это вынуждает компанию предпринимать определенные шаги, в том числе откладывать выпуск новых продуктов наподобие Portal (дисплей со встроенными камерой и микрофоном, предназначенный для видеочатов).

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Теги: Facebook, соцсеть, покупка
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