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В Сеть попало видео со смартфоном-раскладушкой от Samsung

Комментариев: 2
Смартфон-раскладушка от Samsung
Смартфон-раскладушка от Samsung
SlashLeaks

В сети появился интересный видеоролик с готовящемся к выпуску смартфоном-раскладушкой Samsung W2019, который пока не был представлен официально. На него наткнулся профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.

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Речь идет именно о раскладушке с двумя дисплеями, а не складной модели с одним гибким экраном. Смартфон выйдет на рынок под названием Samsung W2019. Он станет первой в серии моделью с двойной основной камерой.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Samsung W2019 оснащается двумя сенсорным 4,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD (1080 х 1920 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 845, сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Размеры составляют 132,9 х 63,2 х 17,3.

Вполне вероятно, что он, как и предшественники, не выйдет за пределы Китая. Цена составит порядка $2500.

В Сеть попало видео со смартфоном-раскладушкой от Samsun...
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Напомним, ранее сообщалось, что Samsung тайно показал новые гнущиеся смартфоны.

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Теги: Samsung, смартфон, раскладушка
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Комментариев (2)
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ptica-govorun    22.10.2018, 13:44
Оценка:  0
ptica-govorun
Совсем ...нулись?
Люблю_Украину    22.10.2018, 13:15
Оценка:  0
Люблю_Украину
Nokia n 76?))
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