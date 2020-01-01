День в истории: 22 октября - Прыжок с парашютом и крушение на вокзале Монпарнас

В этот день, 22 октября, произошли такие события.

Первый прыжок с парашютом

Первый парашют wikipedia.org

В 1797 году французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата — воздушного шара.

Прыжок совершен с высоты 1000 метров над парижским парком Монсо.

В 1793 году, после того как он стал техническим инспектором французской армии, Андре-Жак стал активно заниматься возможностями технической реализации использования воздушных шаров в военных целях.

Крушение на вокзале Монпарнас

Крушение на вокзале wikipedia.org

В 1895 году крушение поезда на вокзале Монпарнас — одно из самых известных в истории.

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В 8:45 из Гранвилля в Париж отправился пассажирский поезд № 56. Вел его паровоз № 721 (тип 1-2-0), которым управлял машинист Гийом-Мари Пелерен, чей рабочий стаж составлял уже 19 лет. Состав состоял из 12 вагонов: за локомотивом шли два багажных вагона, далее почтовый, после восемь пассажирских (в них ехал 131 пассажир), а замыкал еще один багажный. Время прибытия на вокзал по расписанию было 15:55, но поезд к тому времени уже несколько опаздывал. В результате, когда до прибытия оставалось около десяти минут, машинист не стал применять на уклоне тормоза, как того требовала инструкция. При этом он не уследил за ростом скорости.

Начальник поезда Альбер Мариэтт попытался применить экстренное торможение, однако тормоза Вестингауза не сработали, так как машинист незадолго до этого получил указание не использовать данные тормоза, и поэтому попросту их отключил. За пару минут до прибытия Пелерен наконец применил вспомогательный и ручной тормоза, но так как скорость на уклоне к тому времени уже значительно возросла, то тормоза не успели остановить поезд.

В 16 часов паровоз на большой скорости (примерно 40 км/ч) выбил путевой упор и выехал на перрон старого Западного вокзала (ныне переименованного в вокзал Монпарнас). Далее он проехал всю станцию (около 30 метров), врезался в переднюю стену толщиной 60 см, выбил ее и с высоты десяти метров рухнул на улицу Ренн. Все пассажирские вагоны при этом остались на перроне.

Первый одиночный полет женщины на самолете

Раймонда де Ларош wikipedia.org

В 1909 году француженка Элиза Дерош совершила одиночный полет на самолете.

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Элиза Леонтина Дерош родилась в Париже в семье слесаря-водопроводчика. Став актрисой, приняла “благородный“ сценический псевдоним баронесса Раймонда де Ларош.

После ряда полетов на воздушных шарах де Ларош познакомилась в Шалоне с авиатором Шарлем Вуазеном и 22 октября 1909 года самостоятельно поднялась в воздух на его аэроплане. Считается, что Вуазен разрешил де Ларош только проехать на аппарате по земле, но она ослушалась и пролетела несколько сот метров.

Аппарат для копирования

Честер Карлсон sohabr.net

В 1938 году американский изобретатель Честер Карлсон продемонстрировал свой аппарат для получения копий бумажных документов.

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В молодости он работал помощником юриста-патентоведа, занимался делами по защите авторских прав. Необходимость копирования огромного количества документов, в том числе сложных чертежей, привела Карлсона к мысли о необходимости создания “сухой“ (греч. xeros) фотографии (то есть без сложного процесса проявки). Свои основные эксперименты вместе с помощником Отто Корнеи, безработным беженцем из Австрии, изобретатель проводил в помещении, предоставленном ему тещей.

Первый оттиск Карлсон и Корнеи получили в своей домашней лаборатории в Нью-Йорке 22 октября 1938 года. Патент на эту технологию был получен 6 октября 1942 года. Долгое время Карлсон безуспешно пытался внедрить свое изобретение, доказывая, что оно абсолютно необходимо для бизнеса, но ему по очереди отказали в 20 компаниях, ссылаясь на то, что его изобретение слишком громоздко и сильно пачкает листы, к тому же, человек может значительно лучше справиться с задачей копирования.

Напомним, ранее мы вспоминали управляемый полет дирижабля и появление стрептомицина.