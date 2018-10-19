День в истории: 19 октября - Управляемый полет дирижабля и появление стрептомицина

В этот день, 19 октября, отмечаются такие события.

Двигатели внутреннего сгорания

Проект двигателя wikipedia.org

В 1860 году во Флоренции основана первая компания по производству двигателей внутреннего сгорания.

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Двигатель представлял собой одноцилиндровую горизонтальную машину двойного действия, работавшую на смеси воздуха и светильного газа с электрическим искровым зажиганием от постороннего источника. В конструкции двигателя появился кривошипно-шатунный механизм. КПД двигателя не превышал 4,65 %. Несмотря на недостатки, двигатель получил некоторое распространение. Использовался как лодочный двигатель.

Первый реактивный самолет

Проект реактивного самолета wikipedia.org

В 1867 году Телешову выдан во Франции патент на проект самолета с пульсирующим двигателем под названием “Усовершенствованная система воздухоплавания“ (в некоторых источниках проект проходит под названием «Дельта»). Это был один из первых в мире проектов реактивного самолета.

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Самолет предназначался для перевозки пассажиров внутри закрытого фюзеляжа. Он представлял собой моноплан с высокорасположенным треугольным крылом и продолговатым, заостренным с носа, фюзеляжем круглого сечения, имевшим геодезическую конструкцию (то есть конструкцию, образованную диагональными силовыми элементами, проходящими непосредственно под обшивкой). Обшивка фюзеляжа и крыла должна была быть полотняной. В хвостовой части фюзеляжа должен был располагаться ПуВРД, устройство которого также было запатентовано Телешовым. Проект самолета «Дельта» был одним из первых проектов самолета с ПуВРД и воздушно-реактивным двигателем вообще.

Управляемый полет на дирижабле

Пролет на дирижабле возле Эйфелевой башни wikipedia.org

В 1901 году бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха, и завоевав первый приз в 100 000 франков.

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Сантос-Дюмон пожертвовал половину призовых денег беднякам Парижа. Вторая половина досталась его работникам в качестве премии.

Достижения в воздухоплавании Сантос-Дюмона сделали его знаменитым не только в Европе, но и во всем мире. Он выиграл еще несколько призов и стал другом миллионеров, пионеров авиации и членов королевских семей. В 1903 Аида Д’Акоста Брекинридж] самостоятельно управляла дирижаблем Сантос-Дюмона, став первой в мире женщиной, управлявшей дирижаблем. В 1904 он посетил в США и был приглашен в Белый дом на встречу с президентом США Теодором Рузвельтом.

Сантос-Дюмон имел огромную популярность. Парижане дали ему прозвище le petit Santos (малыш Сантос). Модники копировали различные элементы стиля его одежды, от цветных рубашек до панамы. Он был, и до сего дня является, видным деятелем его родной Бразилии.

Антибиотик стрептомицин

Ваксман в лаборатории wikipedia.org

В 1943 году американский студент-микробиолог Альберт Шац, работавший под началом Зельмана Ваксмана, выделил антибиотик стрептомицин - первый препарат, принесший положительный эффект при лечении туберкулеза.

В 1952 году Ваксман получил Нобелевскую премию.

Стрептомицин образуется в процессе жизнедеятельности лучистых грибов Streptomyces globisporus streptomycini или других родственных микроорганизмов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый приемник и первую телефонную линию.