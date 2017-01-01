Стрела против шлема: Эксперименты
Может ли стрела, пущенная из пневматического пистолета, пробить римский шлем?
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Блогер Мэтт из "Разрушительного ранчо" создал пневматический самострел для стрельбы короткими арбалетными болтами.
Он попробовал его в деле, и, оказалось, что это весьма грозное оружие.
Не повторяйте в реальной жизни!
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если петарда взорвется ы в глыбе льда.
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