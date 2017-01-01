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Стрела против шлема: Эксперименты

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Может ли стрела, пущенная из пневматического пистолета, пробить римский шлем?
Шлем для испытаний
Шлем для испытаний
скриншот видео

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Блогер Мэтт из "Разрушительного ранчо" создал пневматический самострел для стрельбы короткими арбалетными болтами. 

Он попробовал его в деле, и, оказалось, что это весьма грозное оружие.

Не повторяйте в реальной жизни!

 

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если  петарда взорвется ы в глыбе льда.

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Теги: эксперименты, видео, стрела, шлем
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