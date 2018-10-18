Выпущен самый тонкий смартфон в мире

У телефона черно-белый экран.

В Японии представлен телефон размером с банковскую карту, претендующий на звание самого тонкого в мире. Модель с номером KY-O1L произведен компанией Kyocera и выпускается оператором NTT Docomo.

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Размеры телефона составляют 91 х 55 х 5,3 мм, а вес — 47 граммов. Телефон оснащается 2,8-дюймовым монохромным дисплеем на базе электронной бумаги, аккумулятором на 380 мАч и поддерживает работу в сетях LTE. Камера у телефона не предусмотрена.

Kyocera KY-O1L работает на проприетарной операционной системе без магазина приложений. Браузер у телефона есть, но бороздить просторы интернета придется в различных оттенках серого.

Телефон поступит в продажу в ноябре по цене около $284, за которую можно купить смартфон среднего класса. Отметим, что рекорд телефон установил с большой натяжкой — в 2016 году Motorola выпустила куда более функциональный смартфон Moto Z толщиной 5,2 мм.