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Названы самые популярные приложения для iPhone

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На первом месте - игра.
Рейтинг популярных приложений
Рейтинг популярных приложений
statista.com/

Самым популярным приложением на iPhone по итогам сентября стала игра Happy Glass. Во всем мире ее загрузили 18,85 млн раз.

Happy Glass Game Play Lion Studios
0:00 / 11:46

На втором месте идет мессенджер WhatsApp - 11,44 млн скачиваний из AppStore.

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Тройку замыкает Facebook Messenger с 9,02 млн установок.

В топ-5 также оказались клиент сети Facebook (7,48 млн) и игра Paper.io 2 (6,72 млн).

Далее по убыванию в топ-10 вошли приложения Hello Star, Spotify, Merge Plane, Netflix и Helix Jump. Общее число скачиваний приложений из "десятки" превысило 77,77 млн раз.

Напомним, ранее были названы Топ-20 популярнейших iOS-приложений за всю историю AppStore.

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Теги: iPhone, App Store, приложение, Apple, ТОП
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nurmagomed    18.10.2018, 14:32
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