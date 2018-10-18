Убийца Steam: Запущена игровая платформа Discord

Discord Store пока доступен в тестовом режиме.

Компания Valve сумела сделать то, что ранее никому не удавалось. Она объединила сотни игровых студий и тысячи независимых разработчиков по всему миру в одно целое, предоставив им платформу под названием Steam. Это не только магазин цифровых копий игр, но еще и полноценное сообщество, в рамках которого геймеры могут общаться друг с другом, обмениваться игровым опытом, делиться модификациями и делать множество других действий. 17 октября 2018 года был запущен реальный "убийца" данного магазина, а называется он Discord Store.

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Игровая платформа Discord посчитала, что Steam недостаточно хорош для того, чтобы быть лучшим в мире сервисом для геймеров, поэтому она создала свой собственный плеймаркет. Новая разработка называется Discord Store, а уже сейчас она доступна для использования ограниченному кругу людей, которые пожелали принять участие в бета-тестировании. Сам магазин цифровых копий игр для компьютеров уже полностью готов, но нуждается он в полноценном тестировании, чтобы обнаружить недоработки и конечно же их исправить.

Главной проблемой для Steam может стать программа под названием First on Discord, которая является уникальной по своей сути. Любая игровая студия может сделать свою видеоигру эксклюзивной для запущенного нового сервиса на 90 дней, а затем запустить ее продажу в других сервисах. Заманивать игровые студии и издателей создатели нового сервиса собираются при помощи гораздо более низких комиссий с продажи цифрового контента, то есть разработчикам это может быть выгодно с экономической точки зрения.

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Также все желающие могут оформить премиум-подписку под названием Nitro, которая открывает доступ к библиотеке из 60 игр (их количество будет увеличиться), а также расширенным функциям мессенджера Discord, повышающим удобство общения во время гейминга. Конечно, сейчас данный сервис навряд ли можно назвать конкурентом Steam, однако разработке Valve уже более 10 лет, за которые она успела обрести большую популярность. Это значит, что проект под названием Discord Store действительно может "выстрелить", по крайне мере в это хочется верить.

Запущена игровая платформа Discord 0:00 / 01:18

Напомним, ранее сообщалось, что магазин Steam начал прием украинских гривен.