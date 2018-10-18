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День в истории: 18 октября - Первый приемник и первая телефонная линия

Комментариев: 2
В этот день, 18 октября, произошли такие события.

Первая телефонная линия 

Телефонистки
Телефонистки
polzam.ru

В 1892 году открылась первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго — Нью-Йорк). 

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Первые телефоны были напрямую связаны друг с другом из офиса или резиденции одного клиента в другом месте клиента. Будучи неудобными за пределами нескольких клиентов, эти системы были быстро заменены ручными центробежными распределительными щитами. Это привело к появлению стационарной телефонной связи, в которой каждый телефон соединен парой выделенных проводов с местной коммутационной системой центрального офиса, которая перешла в полностью автоматизированные системы, начиная с начала 1900-х годов. 

Бой подводных лодок

Подводная лодка U-27
Подводная лодка U-27
Korabli.eu

В 1914 году впервые подводная лодка в бою потоплена другой подводной лодкой. В ходе Первой мировой войны, английская субмарина E-3 затонула после попадания торпеды, выпущенной с немецкой лодки U-27.

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Во время Первой мировой войны появились подводные лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности, и электрическим для движения под водой. К дизельному двигателю подключали генератор, который производил электричество для подзарядки батарей. Первой в мире подводной лодкой с дизельным двигателем стала российская Минога.

Ускоренное развитие подводного флота в годы Первой мировой войны привело к тому, что субмарины стали грозным оружием. Всего за время войны 600 подводных лодок воюющих государств потопили 55 крупных боевых кораблей (линкоры и крейсера), 105 эсминцев, 33 субмарины. Общая грузоподъемность потопленных торговых судов составила около 19 млн регистровых тонн. Действия германских подводных лодок на морских коммуникациях поставили Англию на грань поражения в войне.

Первый транзисторный радиоприемник

Regency TR-1
Regency TR-1
CorgIT.xyz

В 1954 году анонсирован первый коммерческий транзисторный радиоприемник — Regency TR-1, совместно разработанный компаниями Texas Instruments и Texas and Industrial Development Engineering Associates. Продажи приемника начались в ноябре 1954 года.

Его создание стало возможным, потому что в 1952—1953 годах немецкий физик Герберт Матаре выпустил в Германии, при поддержке промышленника Якоба Михаэля, опытную партию “транзистронов“ (точечный транзистор) и представил публике первый радиоприемник на четырех транзисторах.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый мобильник и создание генератора.

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Теги: день в истории, телефон, подводная лодка, 18 октября
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Комментариев (3)
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Sdream    18.10.2019, 11:39
Оценка:  +1
Sdream
А когда декадно-шаговую первую запустили?
СтальнаяКрыса    22.10.2019, 18:26
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Гугл в помощь. Найти не сложно.
    18.10.2018, 13:39
Оценка:  -1
Я заробляю більше 7 тисяч доларів на місяць, працюючи неповний робочий день. Я продовжував чути, як інші люди розповідають, скільки грошей вони можуть зробити в Інтернеті, тому я вирішив розглянути це. Ну, це все було правдою і повністю змінило моє життя.

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