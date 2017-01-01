Веб-приложения: Google выпустила 70 версию Chrome

В новой версии браузера добавили поддержку приложений.

Google в настоящее время большое внимание уделяет прогрессивным приложениям, которые являются одним из способов сократить нехватку приложений в магазине Microsoft. С новым релизом браузера Chrome прогрессивные веб-приложения появляются на рабочем столе персональных компьютеров.

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Теперь прогрессивные веб-приложения можно вставить напрямую в Windows. Если вы пользуетесь ими в браузере Chrome, и если приложение отвечает определённым требованиям, появится окно с предложением поставить эти программы на Windows.

После этого программа будет доступна в меню «Пуск» и работать как любая другая программа Windows. Она будет отображать уведомления в системе, поскольку Google добавила в Chrome нативные уведомления Windows 10.

Приложение запускается в собственном окне Chrome, но там нет адресной строки и прочих элементов интерфейса браузера. Таким образом, они похожи на нативные приложения, а не на браузер.

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Не только Windows получит нативные приложения через Chrome. Также в этот список входят Linux и macOS, но там придётся подождать версии Chrome 72. Пока же в Chrome 70 сайты получили возможность использовать отпечатки пальцев пользователей для двухфакторной авторизации.

В этой версии браузера можно отключать автоматический вход в учётную запись Google, если выполнен вход в учётную запись самого браузера. В интерфейс внесены изменения, чтобы было лучше видно, когда выполняется синхронизация данных с серверами Google.

Желающие обновить браузер до последней версии могут сделать это, нажав в правом верхнем углу на кнопку с тремя вертикальными точками > Справка > О браузере Google Chrome.

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Напомним, ранее сообщалось, что Google радикально изменила дизайн браузера Chrome.