День в истории: Первый мобильник и создание генератора

В этот день, 17 октября, отмечаются такие события.

Звезда Кеплера

Остатки звезды Кеплера wikipedia.org

В 1604 году немецкий астроном Иоганн Кеплер начал наблюдение сверхновой звезды (SN 1604), названой впоследствии его именем.

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Впервые эту сверхновую звезду заметили 9 октября 1604 года европейские наблюдатели. В китайских источниках звезда упоминается начиная с 10 октября, а в корейских — с 13 октября. Звезда была видима на небе в течение одного года.

Большой вклад в наблюдение сверхновой внес именно Кеплер, поэтому сверхновую часто называют сверхновой Кеплера. Впервые он увидел “новую звезду“ 17 октября (столь позднее начало наблюдений объясняется плохой погодой). Результаты наблюдений были опубликованы Кеплером в работе De Stella Nova in Pede Serpentarii в 1605 году.

Остаток сверхновой был обнаружен в оптическом диапазоне в 1930-х годах немецким астрономом Вальтером Бааде с помощью 2,5-метрового телескопа обсерватории Маунт-Вильсон.

Первые генераторы тока

Диск Фарадея wikipedia.org

В 1831 году Майкл Фарадей открыл принцип работы электромагнитных генераторов. Принцип, позднее названный законом Фарадея, заключался в том, что разница потенциалов образовывалась между концами проводника, который двигался перпендикулярно магнитному полю. Он также построил первый электромагнитный генератор, названный “диском Фарадея“, который являлся униполярным генератором, использовавшим медный диск, вращающийся между полюсами подковообразного магнита. Он вырабатывал небольшое постоянное напряжение и сильный ток.

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Конструкция была несовершенна, потому что ток самозамыкался через участки диска, не находившиеся в магнитном поле. Паразитный ток ограничивал мощность, снимаемую с контактных проводов и вызывал бесполезный нагрев медного диска. Позднее в униполярных генераторах удалось решить эту проблему, расположив вокруг диска множество маленьких магнитов, распределенных по всему периметру диска, чтобы создать равномерное поле и ток только в одном направлении.

Другой недостаток состоял в том, что выходное напряжение было очень маленьким, потому что образовывался только один виток вокруг магнитного потока. Эксперименты показали, что используя много витков провода в катушке можно получить часто требовавшееся более высокое напряжение. Обмотки из проводов стали основной характерной чертой всех последующих разработок генераторов.

Однако, последние достижения (редкоземельные магниты), сделали возможными униполярные двигатели с магнитом на роторе, и должны внести много усовершенствований в старые конструкции.

Первый мобильный

Первая мобильная станция kp.ru

В 1956 году в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи.

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Тут надо уточнить, что удачные научные эксперименты проводились в разных странах мира и до 1956 года. Однако первая коммерческая автоматическая система мобильной связи заработала именно в 1956 году в Швеции. Ее абонентами было несколько сотен человек в Стокгольме и Гетеборге. В основном это были врачи, юристы и бизнесмены - люди, которые могли позволить себе оплатить это дорогое удовольствие.

Дело в том, что мобильность телефонов Ericsson образца 1956 года было понятием очень относительным. При покупке абонент получал блок радиооборудования весом примерно 40 килограмм. Носить его с собой, естественно, не было никакой возможности. Приемо-передающее устройство устанавливалось в багажнике автомобиля, а телефонная трубка вместе с механизмом дискового набора крепилась к обратной стороне переднего кресла. Питание осуществлялось от автомобильных аккумуляторов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали самозаводящиеся часы и посадка самолета на воду.