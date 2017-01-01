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Sony готовится к выпуску PlayStation 5

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Новая приставка уже разрабатывается.
Линейка PlayStation пополнится новой моделью
Линейка PlayStation пополнится новой моделью
4pda.ru

В Сети обнаружили неоспоримое доказательство того, что Sony готовится к выпуску следующего поколения PlayStation. Если раньше новости о PS5 можно было смело назвать домыслами журналистов и пустыми разговорами, то теперь в ее существование, вероятно, поверят даже самые заядлые скептики. Слухи о разработке консоли могли быть преувеличением, слова о смерти PS4 — неверно интерпретированы, но на этот раз отвертеться будет сложнее. Всё благодаря должности, которая недавно появилась в корпорации.

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Внимательный пользователь ResetEra обнаружил на сайте LinkedIn вакансию старшего продукт-менеджера. Ему поручат создание стратегии продвижения следующего поколения PlayStation. Потенциальному сотруднику предстоит изучать актуальные тренды и аудиторию, вести переговоры с партнерами и представлять компанию на различных мероприятиях. Требования к кандидатам соответствующие: многолетний опыт и успешные кейсы в портфолио.

В свете недавнего заявления о необходимости "железа следующего поколения", новость выглядит особенно многообещающе. По мнению TheRaidenPT, который нашёл вакансию, поиск специалистов по маркетингу начинают за 12-16 месяцев до релиза. Эти цифры нельзя считать эталоном, однако вполне вероятно, что через год нас ждет громкий анонс. На то, что консоль – не выдумка журналистов, указывает еще одна должность. Sony ищет старшего инженера-программиста, который присоединится к команде, работающей над технологиями нового устройства в линейке PlayStation.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony прекращает выпуск PlayStation Vita.

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Теги: Sony, PlayStation 5
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Источник: 4pda.ru

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