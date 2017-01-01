Скончался сооснователь Microsoft

Ушел из жизни Пол Аллен.

Пол Аллен, американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft, которую он вместе со своим школьным приятелем Биллом Гейтсом основал в 1975 году, скончался 15 октября 2018 года в Сиэтле (США), после рецедива онкологического заболевания. Об этом сообщило СNBС со ссылкой на заявление семьи Аллена.

Читай также: Билл Гейтс не собирается возвращаться в Microsoft

“Хотя большинство знали Пола Аллена как разработчика и филантропа, для нас он был любимым братом, дядей и другом… В момент потери и скорби мы выражаем глубокую благодарность за ту заботу о нас, которую он демонстрировал каждый день“, - говорится в заявлении семьи.

Пол Аллен родился в 1953-м году и с детства увлекался электроникой. В школе, на занятиях по программированию он познакомился с Биллом Гейтсом. С ним в дальнейшем Аллен занялся бизнесом в сфере программирования и компьютерной техники. В 1975 году Аллен и Гейтс вдвоем основали Microsoft, разделив акции в неравных долях — 36% у Аллена и 64% у Гейтса.

Билл Гейтс и Пол Аллен Vanity Fair

Свою компанию они сначала думали назвать «Аллен и Гейтс», но посчитали что это больше подходит для юридической конторы, и тогда Пол предложил название Micro-Soft — от microprocessors и software. В титры интерпретатора языка BASIC, созданного ими по заказу MITS, они включили и такую строку:

Читай также: Продюсер Послезавтра снимет фильм о Джобсе

Micro-Soft BASIC: “Пол Аллен написал вспомогательные коды. Билл Гейтс написал исполняемые коды. Монте Давидофф написал математическую библиотеку“.

В 1982 году у Пола Аллена обнаружили лимфому Ходжкина. Его лечили от рака весьма агрессивно — к таким видам лечения обычно прибегают в тех случаях, когда остальные варианты закончились, а пациенту уже нечего терять. В рамках лечения бизнесмена облучали большими дозами радиации, а после прибегли к пересадке костного мозга. В итоге он победил болезнь.



Из-за болезни Полу Аллену пришлось уйти из Microsoft в 1983-м году, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. Хотя спустя время он победил болезнь, но в Microsoft так и не вернулся.

Пол Аллен и Билл Гейтс GetAnswer

В мемуарах 2011 года Аллен пролил свет на подоплеку своего ухода. В то время как он не хотел посвящать свою жизнь Microsoft, Гейтс был полностью сконцентрирован на работе и развитии компании. По настоянию Гейтса партнёры неоднократно пересматривали свои доли в бизнесе, причём Аллен уступал в пользу Гейтса. Расставание с Microsoft далось Аллену тяжело, он так описал это в своей книге:

Мой партнер хотел заграбастать как можно больше и уже ничего не выпускал из рук. С этим я примириться не мог… Тогда я подумал, что в какой-то момент должен буду уйти.

Но, потеряв главное дело своей жизни, Пол Аллен не стал отчаиваться и сидеть сложа руки, вместо этого он занялся инвестиционным бизнесом, вкладывая средства в технологические стартапы. Например, он инвестировал более миллиарда долларов в такие проекты, как строительство первого частного суборбитального корабля, а также большого радиотелескопа для поиска внеземной жизни. Кроме того, ему принадлежали футбольный клуб «Сиэтл Сихокс» и баскетбольный Портленд Трэйл Блэйзерс.

Читай также: Основатели Microsoft, Facebook и Amazon займутся чистой энергией

В 2009 году у Аллена зафиксировали другой вид онкологии лимфатической системы - неходжкинскую лимфому, от которой он излечился, пройдя курс химиотерапии.

Совсем недавно, в начале октября 2018 года, Пол Аллен сообщил о рецедиве давнего заболевания — неходжкинской лимфомы. 65-летний бизнесмен столкнулся с той же формой рака что и в 2009 году, когда он смог излечиться, однако болезнь вновь настигла его.

“Команда докторов уже начала лечение, и я планирую агрессивно бороться. Многое изменилось в медицине с тех пор, как я победил эту болезнь в 2009 году. Мои врачи настроены хорошо и верят в то, что терапия принесет свои плоды, и я с ними согласен“, - оптимистично заявил Пол Аллен.

К сожалению, победить рак в третий раз он не смог. После двух недель борьбы за жизнь Пол Аллен умер в результате осложнений заболевания.