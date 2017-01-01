Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бренд люксовых смартфонов Vertu возвращается

Комментариев: 0
Уже завтра обещают показать новый смартфон.
Конверт с приглашением на презентацию Vertu
Конверт с приглашением на презентацию Vertu

Люксовый производитель смартфонов, Vertu, заявил о своем возвращении. Бренд, который первоначально принадлежал Nokia, несколько раз переходил из рук в руки до того как объявил о своем банкротстве и, в конце концов, полностью покинул бизнес. 

Читай также: Vertu и не снилось: ТОП-10 самых люксовых телефонов

После закрытия компании в 2017 году, бренд был продан турецкой компании Baferton Ltd., зарегистрированной на Кипре. И, похоже, новые владельцы сумели возродить бренд и уже разослали приглашения не мероприятие, которое состоится 17 октября. 

В пригласительных нет никакой информации, касательно предстоящего устройства. Вместо этого, сообщается, что событие является мировым анонсом и, также, упоминает слоган "Live or Die" ("Живи или умри"). Само мероприятие пройдет в Китае и даже будет определенный дресс-код для приглашенных. 

Приглашение на презентацию Vertu
Приглашение на презентацию Vertu
thg.ru


Дизайн нового смартфона от Vertu, безусловно, не будет отличаться от дизайна своих предшественников. Поэтому, можно смело предположить, что его корпус будет отделан высококачественной кожей, украшен драгоценными камнями, а сам смартфон будет изготовлен вручную на фабрике в Англии. И само собой, цена будет как и полагается очень высокой. 

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы выкупили бренд люксовых телефонов Vertu.

Поделись:
Теги: Vertu, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь