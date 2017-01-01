Бренд люксовых смартфонов Vertu возвращается

Уже завтра обещают показать новый смартфон.

Люксовый производитель смартфонов, Vertu, заявил о своем возвращении. Бренд, который первоначально принадлежал Nokia, несколько раз переходил из рук в руки до того как объявил о своем банкротстве и, в конце концов, полностью покинул бизнес.

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После закрытия компании в 2017 году, бренд был продан турецкой компании Baferton Ltd., зарегистрированной на Кипре. И, похоже, новые владельцы сумели возродить бренд и уже разослали приглашения не мероприятие, которое состоится 17 октября.



В пригласительных нет никакой информации, касательно предстоящего устройства. Вместо этого, сообщается, что событие является мировым анонсом и, также, упоминает слоган "Live or Die" ("Живи или умри"). Само мероприятие пройдет в Китае и даже будет определенный дресс-код для приглашенных.

Приглашение на презентацию Vertu thg.ru

Дизайн нового смартфона от Vertu, безусловно, не будет отличаться от дизайна своих предшественников. Поэтому, можно смело предположить, что его корпус будет отделан высококачественной кожей, украшен драгоценными камнями, а сам смартфон будет изготовлен вручную на фабрике в Англии. И само собой, цена будет как и полагается очень высокой.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы выкупили бренд люксовых телефонов Vertu.