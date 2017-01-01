Бренд люксовых смартфонов Vertu возвращается
Люксовый производитель смартфонов, Vertu, заявил о своем возвращении. Бренд, который первоначально принадлежал Nokia, несколько раз переходил из рук в руки до того как объявил о своем банкротстве и, в конце концов, полностью покинул бизнес.
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После закрытия компании в 2017 году, бренд был продан турецкой компании Baferton Ltd., зарегистрированной на Кипре. И, похоже, новые владельцы сумели возродить бренд и уже разослали приглашения не мероприятие, которое состоится 17 октября.
В пригласительных нет никакой информации, касательно предстоящего устройства. Вместо этого, сообщается, что событие является мировым анонсом и, также, упоминает слоган "Live or Die" ("Живи или умри"). Само мероприятие пройдет в Китае и даже будет определенный дресс-код для приглашенных.
Дизайн нового смартфона от Vertu, безусловно, не будет отличаться от дизайна своих предшественников. Поэтому, можно смело предположить, что его корпус будет отделан высококачественной кожей, украшен драгоценными камнями, а сам смартфон будет изготовлен вручную на фабрике в Англии. И само собой, цена будет как и полагается очень высокой.
Напомним, ранее сообщалось, что китайцы выкупили бренд люксовых телефонов Vertu.
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