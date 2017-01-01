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Легендарная Palm выпустила миниатюрный смартфон

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Некогда популярная компания анонсировала свой первый смартфон.
Palm Phone
Palm Phone
thg.ru

В 90-е годы американская Palm была известна по всему миру. С тех пор многое изменилось, и со временем компания ушла на задворки мобильного рынка. Но передача этого бренда небольшому стартапу из Сан-Франциско сыграла на руку некогда легендарной компании, и несколько часов назад Palm представила новый компактный смартфон Palm Phone. 

Palm Phone
Palm Phone
thg.ru

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Новинка имеет очень небольшие размеры 96,6 x 50,6 мм и весит всего 62,5 грамма. Несмотря на габариты, сопоставимые с размерами обычной кредитки, Palm Phone - это полноценный смартфон, основанный на чипсете Snapdragon 435 с 4-ядерным процессором с частотой 1,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 505. 

Смартфон оснастили небольшим 3,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1280х720 пикселей, который благодаря своей маленькой диагонали имеет большую плотность 445 ppi. В нём установлены 3 Гбайт ОЗУ, 32 Гбайт флеш-памяти, неплохая тыльная 12 Мп камера с LED-вспышкой и фронтальная 8 Мп камера.

Palm Phone
Palm Phone
thg.ru

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Palm Phone получил аккумулятор емкостью всего 800 мАч, что при небольших размерах экрана смартфона вряд ли можно назвать недостатком. А режим Life Mode позволит продлить время его автономной работы за счет отключения уведомлений и даже выключения радиомодуля при неактивном экране. Он поддерживает LTE-сети и оснащается модулями WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, а его корпус защищён от воды по стандарту IP68. 

Palm Phone задумывался в качестве дополнения к основному смартфону. Но на самом деле - это полнофункциональный аппарат, с которым можно работать независимо от другого смартфона. А цена новинки - $349 

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Теги: смартфон, Palm
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