День в истории: Полет Цеппелина и первый тайконавт

В этот день, 15 октября, произошли такие события.

Крушение первой подводной лодки

Подводная лодка Hunley numa.net

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В 1863 году затонула первая подводная лодка «Hunley», при этом погибли ее создатель Хорас Лоусон Ханли и команда из семи человек.

Подводная лодка Конфедеративных Штатов Америки построена во время гражданской войны в США на средства частных предпринимателей Хораса Л. Ханли, Джеймса Мак Клинтока и Бакстера Уотсона. Стала первой подводной лодкой, потопившей вражеский корабль в ходе боевых действий. H. L. Hunley при этом не была полностью погружена и погибла вскоре после успешной атаки, но, тем не менее, сыграла большую роль в истории военно-морского искусства, продемонстрировав как преимущества, так и опасности подводной войны.

Первый коммерческий рейс Графа Цеппелина

В 1928 году немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» совершил первый коммерческий рейс через Атлантический океан.

Он являлся на то время крупнейшим и наиболее передовым дирижаблем в мире. Свое название воздушный корабль получил в честь немецкого пионера дирижаблей жесткой системы графа Цеппелина. LZ 127 имел самую счастливую судьбу из всех построенных за всю историю воздухоплавания полутораста жестких дирижаблей. За девять лет эксплуатации “Граф Цеппелин“ провел в воздухе около 17 200 часов, совершил 590 полетов в разные страны мира, преодолел почти 1,7 млн. км, перевез 13 110 пассажиров и около 70 т грузов и почты; при этом он 143 раза пересек Атлантический океан и 1 раз — Тихий.

Запуск зонда Кассини-Гюйгенс

Зонд Кассини National Geographiс

В 1997 году стартовал проект исследования Сатурна и Титана — Кассини-Гюйгенс.

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Орбитальная станция Кассини — первый искусственный спутник Сатурна. Автоматическая станция Гюйгенс — первый космический аппарат, который совершил мягкую посадку во Внешней Солнечной системе.

В итоге деятельности проекта на Землю было передано 635 Гб данных, 453048 снимков, выполнено 162 пролета около спутников Сатурна, опубликовано 3948 научных публикаций.

Первый китайский космонавт

Первый тайконавт gbTimes

В 2003 году в КНР запущен первый космический корабль с тайконавтом — Шэньчжоу-5.

Шэньчжоу-5 стартовал 15.10.2003, в 9 часов 03 минуты местного времени (01:03 UTC) с Космодрома Цзюцюань, который расположен на севере Китая в провинции Ганьсу. Корабль достиг высоты 343 км в 01:10 (UTC). Корабль пилотировал тайконавт Ян Ливэй — 38-летний подполковник Народной Освободительной армии. КНР стала третьей страной (после СССР и США), самостоятельно осуществившей пилотируемый космический полёт собственными силами.

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Правительство КНР держало в секрете дату запуска, но и дата запуска, и дата приземления стали известны во всем мире заранее. КНР официально объявила о полете Шэньчжоу-5 уже после приземления.

Шэньчжоу-5 совершил 14 оборотов и приземлился примерно через 21 час после старта. Корабль вошел в атмосферу 15 октября в 22:04 (UTC). Приземление произошло в 22:28 (UTC) в 4,8 км от планируемого места приземления в автономном районе Внутренняя Монголия. Орбитальный модуль Шэньчжоу-5 остался на орбите Земли и продолжал автономный полет до 30.05.2004.

Через 15 минут после приземления космонавт Ян Ливэй выбрался из спускаемого модуля, только после этого было официально заявлено об успешном осуществлении первого пилотируемого полета в КНР.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую фотопленку и прыжок из космоса.