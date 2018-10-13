День в истории: Нулевой меридиан и рождение украинского телевидения
Нулевой меридиан
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В 1884 году был утвержден нулевой меридиан. В Гринвиче под Лондоном находится Королевская обсерватория, через которую был проведен нулевой меридиан. Он называется гринвичским, а время в его часовом поясе — временем по Гринвичу.
Сама обсерватория организована в 1675 году королем Карлом II для уточнения жизненно важных для мореплавателей координат и вначале размещалась в предместье Лондона Гринвиче.
В 1953 году большая часть обсерватории переведена из зданий, спроектированных Кристофером Реном, в позднесредневековый замок Херстмонсо (70 км к юго-западу).
Рождение негосударственного телевидения
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13 октября 1990 в Харькове на 7 канале в эфир вышли программы, подготовленные студией АТВ-1, в дальнейшем Тонис-Центр. Этот день принято считать днём рождения украинского негосударственного телевидения.
К 1992 году существовало 3 версии канала — помимо «Тонис-Юг» в Николаеве и «Тонис-Центр» в Харькове, был создан и «Тонис-Энтер» в Киеве. Но с течением времени киевская версия «Тониса» превратилась в самостоятельный канал ТЕТ, и, чтобы остаться на киевском телевидении, была создана новая версия «Тонис-Киев».
Заставка телеканала Тонис в 1992 году:
Напомним, днем ранее мы вспоминали разрушительное землетрясение и выход в космос.
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