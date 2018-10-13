День в истории: Открытие Америки и полет без скафандров
Открытие Америки
12 октября 1492 года в два часа пополуночи матросом Родриго де Триана с борта “Пинты“ была обнаружена земля - остров Сан-Сальвадор. Еще накануне матросы заметили огни. Этот день считается официальной датой “открытия Америки“.
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В документах Колумба сказано, что обитатели территории, на которую он высадился, называли остров — Гуанахани.
Но сейчас ставят под сомнение, что Колумб достиг именно Сан-Сальвадора, В 1986 году Национальное географическое общество высказало предположение, что экспедиция достигла острова Самана-Ки.
На острове испанцы увидели местных жителей. Возможно, это были араваки. Араваки ходили абсолютно нагими, а на тело наносили ритуальные узоры. Железного оружия они не знали. По морю они передвигались на весельных челнах, вмещавших по сорок человек. Именно здесь туземцы подарили Колумбу «сухие листья» — табак.
Увидев у некоторых из них кусочки золота, Колумб попытался выяснить его происхождение и, захватив шесть араваков в плен, заставил их показать дорогу дальше.
Две недели Колумб постепенно продвигался на юг, открывая новые острова из состава Багамских островов. Здешние жители носили одежду из хлопковой пряжи. В их домах испанцы впервые увидели гамаки. От жителей испанцы узнали о большом южном острове Куба.
Самый южный город Земли
В 1884 году испанцами основан самый южный город Земли — Ушуайя. Он находится на острове Огненная земля. До 1947 года в городе находилась тюрьма (сейчас в ее здании расположен музей).
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В городе находится порт, где останавливаются круизные корабли и частные яхты на пути в Антарктиду. Летом владельцы престижных яхт специально делают “крюк“ к порту самого южного города планеты.
Среднемесячные температуры — от 0° (август) до +11° (февраль). Дневные температуры летом редко превышают +15 °C.
Первый полет без скафандров
В 1964 году с космодрома Байконур запущен трехместный космический корабль «Восход-1». Впервые осуществлен полет многоместного корабля, также впервые полёт осуществлялся без скафандров.
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Как вспоминает академик Мишин, Хрущев потребовал от Королева запустить трех космонавтов сразу. Но кабина “Восхода“ была рассчитана на двух человек в скафандрах, поэтому пришлось усаживать космонавтов в легких тренировочных костюмах без скафандров. Также не было места разместить три катапульты, потому летели без возможности аварийного спасения в случае взрыва ракеты на старте.
Несмотря на небольшую продолжительность полета, космонавты стартовали при Хрущеве, а докладывали о результатах полета уже Брежневу, поскольку на следующий день после их посадки Хрущев был смещён (Октябрьский пленум). В результате, после приземления космонавты не были сразу приняты главой Советского Союза, как это практиковалось при предшествующих полетах.
Напомним, днем ранее мы вспоминали разрушительное землетрясение и выход в космос.
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