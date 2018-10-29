Со скоростью молнии: Обзор первого изогнутого монитора с технологией Thunderbolt 3

Представьте себе монитор с невероятно четким изображением, которое буквально обволакивает вас. При этом видео передается с огромной скоростью, а от самого монитора можно еще заряжать ноутбук. И это от одного кабеля. Такое возможно с монитором C34J79 от Samsung с технологией Thunderbolt 3.

Что такое Thunderbolt 3

Третья версия протокола передачи данных появилась в 2016 году. Первыми ее получили ноутбуки от Apple. Создатели хотели сделать универсальный интерфейс, который позволил бы не только подключать несколько устройств, но и давать на них питание. Т.е., пользователь лишается кучи проводов, оставляя только один. Удобно, правда?

Что получает, в итоге, покупатель устройства с такой технологией?

· Подключение с устройствами через один кабель без дополнительных адаптеров.

· Скорость передачи - до 10 Гбит/.

· Совместимость с USB 3.1 (разъем USB Type-C).

· Одновременное подключение к нескольким устройствам.

Звучит неплохо. Но что на самом деле это значит? Разберем на примере монитора C34J79, который дали нам на обзор.

Внешний вид

Выше мы написали, что изображение «буквально обволакивает вас». Это не ради красного словца. Монитор действительно широкий и, при этом, изогнутый. Когда смотришь в него, кажется, что погружаешься в изображение. По началу кажется, что ты внутри событий, особенно когда смотришь видео или играешь в «шутер». Эффект погружения реально присутствует.

Когда работаешь за этим монитором, быстро привыкаешь к кривизне. Глаза меньше напрягаются, потому что не нужно перестраивать фокус: всегда одинаковое расстояние до монитора.

Сам экран имеет минимальные рамки с трех сторон. Кантик у рамок черный, и иногда его даже не заметно.

Подставка позволяет регулировать высоту и угол наклона. При этом от нее можно вообще избавиться, прикрепив монитор к стене. Монтажный комплект, кстати, входит в комплект. В таком случае монитор вполне может заменить телевизор. Я бы использовал его как замену телевизору в привязке с игровой приставкой. И это не больная фантазия автора. Монитор имеет DisplayPort, пару входов HDMI 2.0, разъем для наушников 3,5 мм и два USB-порта. Это помимо двух Thunderbolt 3 (порты USB Type-C).

Кстати, что касается проводов. Если даже вы будете подключать не один кабель Thunderbolt 3, а использовать и другие порты, все кабели можно аккуратно спрятать в подставку. Они легко скрываются под пластиковой крышкой.

На мониторе имеются два встроенных динамика мощностью 7 Вт, которые обеспечивают хороший звук.

Интересной особенностью C34J79 можно назвать отсутствие сенсорных кнопок управления. Все делается при помощи джойстика, который расположен сзади. Вы сможете настроить гамму, цвета и время отклика монитора. Джойстик совмещен с кнопкой выключения.

Монитор в работе

Изображение у C34J79 выше всяких похвал. Предупредим сразу, что монитор предназначен не только для профессионалов, которым важна цветопередача монитора. Часто мониторы с правильно выставленным цветом страдают низкой скоростью отклика. Потому они непригодны для геймеров. С Samsung C34J79 все иначе.

Технология квантовых точек (Quantum Dot) реалистично передает цвета. При этом охват гаммы – один из самых широких.

Дизайнерам также понравится применение технологию панелей VA. Из-за этого контрастность намного выше, чем у обычного IPS-дисплея. Тестирование с коэффициентом контрастности 2,250: 1 показало просто невероятно реалистичный результат. При этом уровень яркости можно довести до 317cd / m2. Т.е. вы можете спокойно работать даже в очень ярко освещенной солнцем помещении.

Благодаря искривленному экрану глаза не устают даже при долгой работе. При этом нет «слепых зон», как у многих широкоформатных мониторов. Углы в обзоре отличные. И это в разрешении 3440x1440.

А теперь отвлечемся от работы. Выше мы написали, что монитор могут использовать не только дизайнеры. У C34J79 отклик матрицы составляет 4 мс, при этом частота экрана 100 Гц. При использовании монитора в играх можно переключиться на быстрый режим. Яркость в таком случае не будет страдать. Мы получаем вполне геймерский монитор с небывалой сочной цветопередачей.

Также благодаря искривленному экрану геймеры могут контролировать поле с меньшим напряжением для зрения, погружаясь в игру с головой.

Еще одна функция, которая будет полезна для геймеров – это поддержка AMD FreeSync. Если у вас видеокарта на чипе AMD, вы можете наслаждаться играми без разрывов в кадрах.

Выводы

Что мы получаем в итоге? Изогнутый монитор с фантастически реалистичной картинкой, который можно подключить к ноутбуку, компьютеру или приставке при помощи Thunderbolt 3 на большой скорости. При этом мы заряжаем ноутбук, телефон (если нужно) или вообще соединяем несколько мониторов в один большой и объемный.

C34J79 от Samsung мы можем посоветовать и дизайнерам, и монтажерам видео, и геймерам. Вы получите непередаваемые ощущения от четкости изображения и скорости отклика.