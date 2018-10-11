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День в истории: Разрушительное землетрясение и выход в космос

Комментариев: 3
В этот день, 11 октября, произошли такие события.

Землетрясение в Алеппо

Развалины Алеппо
Развалины Алеппо
FB.ru

Землетрясение, которое произошло близ города Алеппо в северной Сирии 11 октября 1138 года стало четвертым по количеству погибших землетрясением в истории. Однако цифра в 230 тысяч погибших основана на историческом соединении данных об этом землетрясения с данными землетрясения, произошедшего в ноябре 1137 г. на равнине Джазирa и мощного сейсмического происшествия 30 сентября 1139 в персидском городе Джанья. 230 тысяч погибших впервые упоминаются летописцем Ибн Тагриберди в пятнадцатом столетии.

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Наиболее пострадавшим регионом был Гарем, где находилась большая крепость крестоносцев. Источники указывают, что замок был разрушен, а также обрушилась находившаяся в нем церковь. Был также разрушен замок Aтариб, занятый в то время мусульманами. Под развалинами цитадели Гарема нашли себе могилу 600 защитников замка, хотя комендант крепости с несколькими слугами выжил и нашел прибежище в Мосуле. Город Зарадна, к тому времени уже опустошенный враждующими силами, был полностью разрушен, как и небольшой укрепленный пункт Ших.

Обитатели Алеппо, большого города, насчитывающего в то время нескольких десятков тысяч жителей, были предупреждены “вступительными“ толчками и перед основным землетрясением успели выбежать из города. Стены города рухнули, как и стены восточного и западного замков. Многие дома были разрушены, когда на улицы падали части конструкций уже разрушенных к тому времени зданий.

Патент на машину для подсчета голосов на выборах

Томас Эдисон
Томас Эдисон
pochemuha.ru

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В 1887 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах. Электрический баллотировочный аппарат – специальный прибор для подсчета поданных голосов “да“ и “нет“. Демонстрация аппарата перед особой парламентской комиссией закончилась неудачно из-за нежелания парламента отказаться от бумажного подсчета. 

Выход в космос первой американки

Кэтрин Салливан
Кэтрин Салливан
astronautix.com

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В 1984 году в открытый космос вышла первая американская женщина-астронавт - Кэтрин Салливан. Она была в составе команды шаттла STS-41G. 

В дальнейшем совершила еще два космических полета:

С 24 по 29 апреля 1990 года в качестве специалиста полета шаттла STS-31.
С 24 марта по 2 апреля 1992 года в качестве специалиста полета шаттла STS-45.

Всего в космосе пробыла 532 часа, в том числе 3 часа 29 минут в открытом. Ушла из отряда астронавтов в июне 1992 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали запуск ДнепроГЭС и первый бесплатный альбом в Сети.

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Теги: день в истории, астронавты, Эдисон, землетрясение
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.10.2018, 16:31
Оценка:  -1
гость
Зато др. женщины Совка жили в хрушёвках стирая бельё руками да стояли в очередях за маслом, а Американки ездили при этом в современных авто, покупая еду в супермаркетах. Вы этим своим космосом баки не забивайте, выросли на Совковой пропаганде, а по факту тюрьма народов да изоляции от цивилизации.
гость  (аноним)  11.10.2018, 14:52
Оценка:  +2
гость
Холуи пиндосов ))
гость  (аноним)  11.10.2018, 13:24
Оценка:  +3
гость
А в СССР первая женщина космонавт вышла в космос гораздо раньше но американским отсосникам это не интересно.
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