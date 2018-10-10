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День в истории: Запуск ДнепроГЭС и первый бесплатный альбом в Сети

Комментариев: 4
Также в этот день, 10 октября, произошли такие события.

Открытие ДнепроГЭС

ДнепроГЭС
ДнепроГЭС
zp.vgorode.ua

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В 1932 году была торжественно открыта ДнепроГЭС. Станция находится в городе Запорожье и является старейшей среди каскада электростанций на реке Днепр. На основе Днепрогэс в Запорожье был создан металлургический, химический и машиностроительный промышленный комплекс. С сооружением плотины, которая на 50 м повысила уровень воды в Днепре, открылось сквозное судоходство.

Запуск ВКонтакте

ВКонтакте
ВКонтакте
LentaChel.ru

Запущенный 10 октября 2006 года, ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов, позднее стал называть себя “современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети“.

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По данным на август 2017 среднесуточная аудитория составляет более 80 миллионов посетителей, зарегистрировано более 460 миллионов пользователей.

По данным SimilarWeb на сентябрь 2017 года ВКонтакте занимал 7 место по популярности в мире.

В 2017 году был опубликован указ президента Украины о введении в действие решения СНБО о санкциях против 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, под запрет попали российские соцсети и IT-сервисы. 17 мая указ вступил в силу.

После запрета охват Vk.com уменьшился в 2-2,4 раза

Первый альбом в Сети

Обложка альбома
Обложка альбома
radiomilwaukee.org

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В 2007 году в Интернете стал доступен для скачивания новый альбом Radiohead под названием In Rainbows. Это первый музыкальный альбом, официально продающийся через Интернет; причем сумму платежа каждый человек определяет индивидуально в неограниченных рамках (фактически запись можно скачать бесплатно).

К октябрю 2008 года по всему миру было продано более трех с половиной миллионов копий альбома (в обоих форматах). In Rainbows получил одобрения критиков и был провозглашен одним из лучших альбомов 2007 года.

Напомним, дне ранее мы вспоминали рождение Колумба и первый пилотируемый аппарат.

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Теги: день в истории, Radiohead, ДнепроГЭС, ВКонтакте
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  11.10.2018, 14:03
Оценка:  0
гость
Про коммунистов - вранье. Почти во всех крупных стройках привлекали специалистов, оборудование и деньги с запада или просто заимствовали (копировали) технологии. Так же было и при строительстве ДнепроГЭС. Читайте хотя б Вики. И все стройки века это перерасход чел. и денежных ресурсов. А страна нищая
гость  (аноним)  10.10.2018, 14:17
Оценка:  0
гость
Коммунисты меньше чем за 20 предвоенных лет построили более 8тысяч (8000) современных по тому времени предприятий ! Только вдумайтесь в эту цифру ! А что построили украинские так называемые демократы за 28 лет своего правления? А ни-ху-я ! Только грабили и кричали Украине слава!
    10.10.2018, 13:26
Оценка:  -1
Я заробляю більше 7 тисяч доларів на місяць, працюючи неповний робочий день. Я продовжував чути, як інші люди розповідають, скільки грошей вони можуть зробити в Інтернеті, тому я вирішив розглянути це. Ну, це все було правдою і повністю змінило моє життя.

Це де я почав............>>>> MaxPay47.COM
Vladnadal    10.10.2018, 18:46
Оценка:  0
Vladnadal
Ты малолетний тупоголовый нищеброд!!!
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