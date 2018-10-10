День в истории: Запуск ДнепроГЭС и первый бесплатный альбом в Сети

Также в этот день, 10 октября, произошли такие события.

Открытие ДнепроГЭС

ДнепроГЭС zp.vgorode.ua

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В 1932 году была торжественно открыта ДнепроГЭС. Станция находится в городе Запорожье и является старейшей среди каскада электростанций на реке Днепр. На основе Днепрогэс в Запорожье был создан металлургический, химический и машиностроительный промышленный комплекс. С сооружением плотины, которая на 50 м повысила уровень воды в Днепре, открылось сквозное судоходство.

Запуск ВКонтакте

ВКонтакте LentaChel.ru

Запущенный 10 октября 2006 года, ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов, позднее стал называть себя “современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети“.

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По данным на август 2017 среднесуточная аудитория составляет более 80 миллионов посетителей, зарегистрировано более 460 миллионов пользователей.

По данным SimilarWeb на сентябрь 2017 года ВКонтакте занимал 7 место по популярности в мире.

В 2017 году был опубликован указ президента Украины о введении в действие решения СНБО о санкциях против 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, под запрет попали российские соцсети и IT-сервисы. 17 мая указ вступил в силу.

После запрета охват Vk.com уменьшился в 2-2,4 раза.

Первый альбом в Сети

Обложка альбома radiomilwaukee.org

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В 2007 году в Интернете стал доступен для скачивания новый альбом Radiohead под названием In Rainbows. Это первый музыкальный альбом, официально продающийся через Интернет; причем сумму платежа каждый человек определяет индивидуально в неограниченных рамках (фактически запись можно скачать бесплатно).

К октябрю 2008 года по всему миру было продано более трех с половиной миллионов копий альбома (в обоих форматах). In Rainbows получил одобрения критиков и был провозглашен одним из лучших альбомов 2007 года.

Напомним, дне ранее мы вспоминали рождение Колумба и первый пилотируемый аппарат.