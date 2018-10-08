День в истории: Патент на микроволновку и путешествие Васко да Гамы

В этот день, 8 октября, произошли такие события.

Возвращение Васко да Гамы

Васко да Гама в Индии Мир Знаний

Экспедиция Васко да Гамы первой в истории прошла морским путем из Европы в Индию. Сама экспедиция была тщательно подготовлена. Специально для нее под руководством опытного тайного посла Бартоломеу Диаша, который ранее разведал путь вокруг Африки и знал, какой конструкции нужны суда для плавания в тех водах, были построены четыре корабля.

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В распоряжении экспедиции были лучшие карты и навигационные приборы. Главным штурманом был назначен выдающийся моряк Перу Аленкер, ранее плававший к мысу Доброй Надежды с Диашем. В плаванье отправлялись не только моряки, но и священник, писарь, астроном, а также несколько переводчиков, знающих арабский и туземные языки экваториальной Африки. Общая численность экипажа, по разным оценкам, составляла от 100 до 170 человек. 10 из них являлись осужденными преступниками, которых предполагалось использовать для самых опасных поручений.

8 июля 1497 года армада торжественно выплыла из Лиссабона и достигла Индии 20 мая 1498 года.

8 октября 1498 года корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии.

День рождения Мильштейна

Сезар Мильштейн Циклопедия

Сезар Мильштейн родился 8 октября 1927 года в Аргентине, в местечке Баия-Бланка, недалеко от Буэнос-Айреса, в семье выходцев из местечка Шишковцы Подольской губернии Лазаря Мильштейна и Максимы Вапнярской.

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Окончил Университет Буэнос-Айреса и начал диссертацию по ферментативной кинетике. В 1958 году переехал в Великобританию в Кембриджский университет, чтобы продолжить диссертационную работу, которую защитил там же в 1960 году, получив степень доктора философии.

Позже Мильштейн перешел в Медицинский исследовательский совет в лабораторию Фредерика Сенгера.

В 1984 году он лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине “За теории относительно специфичности в развитии и контроле иммунной системы и открытие принципа продукции моноклональных антител“.

Микроволновая печь

Микроволновая печь Ferra.ru

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8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона (электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение), обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для армейских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую копировальную бумагу и женщин в Оксфорде.