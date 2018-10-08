День в истории: Первая копировальная бумага и женщины в Оксфорде

В этот день, 7 октября, произошли такие события.

Копировальная бумага

Современная копировальная бумага edelvin.com.ua/

В 1806 году в Англии запатентована первая копировальная бумага. Первый патент на копировальную бумагу для “стилографического писчего прибора“ (Stylographic Writer) для слепых был получен 7 октября Ральфом Веджвудом. Его копирка пропитывалась типографской краской и была двусторонней.

Основание KLM

KLM - старейшая из действующих авиакомпаний Airlines Inform

Читай также: День в истории: Всемирная акция Очистим планету от мусора

В 1919-м основана старейшая авиакомпания — голландская KLM (Королевские нидерландские авиалинии).

KLM — старейшая авиакомпания, сохранившая своё первоначальное название. Сейчас она является старейшей в мире компанией, выполняющей регулярные рейсы. С 2004 года является частью Air France-KLM. Штаб-квартира располагается в Амстердаме рядом со своим узловым аэропортом Схипхол. Слияние с Air France в мае 2004 года привело к созданию Air France-KLM, хотя обе компании летают под своими именами.

Первые женщины в Оксфорде

Читай также: День в истории: Из-за компьютера чуть не началась Третья мировая война

Понадобилось чуть меньше 900 лет, чтобы в одном из самых престижных учебных заведений мира начали учиться женщины.

Хотя точная дата основания университета неизвестна, есть сведения, что обучение там происходило уже в 1096 году А в 1920-м первые сто женщин приняты в Оксфордский университет. И лишь в 1970-х гг. было отменено раздельное обучение.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую минералку и рождение Instagram.