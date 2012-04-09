День в истории: Первая минералка и рождение Instagram

В этот день, 6 октября, произошли такие события.

Искусственная минеральная вода

Производство минеральной воды Svopi.ru

В 1790 году ювелир из Женевы Якоб Швепп представил процесс изготовления искусственной минеральной воды.

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Швепп начинал бизнес как владелец небольшой ювелирной лавочки в Женеве, куда переехал в 1765 году. Он занимался ювелирным делом и часовым, но был также изобретателем-любителем и с молодых лет мечтал создать безалкогольное шампанское, с пузырьками, но без содержания спирта.

Около двадцати лет он экспериментировал над созданием промышленной установки для изготовления минеральной воды, искусственно насыщенной углекислым газом. Создать такую установку ему успешно удалось 1783 году, усовершенствовав сатуратор, изобретенный в 1770 году шведским химиком Торберном Улафом Бергманом.

В том же году Швепп вместе со своим бизнес-партнером Диссен Воргангом запатентовали в Швейцарии газировку как лечебное средство и начали ее продажу на территории Швейцарии.

В 1790 году Швепп вместе с партнерами по бизнесу основал в Женеве фабрику по производству газированной воды и 6 октября продемонстрировал процесс ее производства для широкой общественности. Однако уже в 1792 году Швепп перенес своё производство в Англию, поняв, что там спрос на его продукцию будет больше. В 1792 году он с компаньонами основал завод на улице Друри Лейн в лондонском Ковент-Гардене, но бизнес рухнул в 1795 году. Вскоре после этого Швеппс вернулся в Женеву, где и умер в 1821 году.

Первый звуковой фильм

Певец джаза скриншот

В 1927 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма (Певец джаза).

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Став первым в истории полнометражным фильмом с использованием озвучивания синхронных реплик, он положил начало коммерческому превосходству звуковых фильмов в прокате и закат эпохи немого кино. Звук записан по технологии Вайтафон. В главной роли снялся Эл Джолсон, исполнивший шесть музыкальных номеров.

Instagram

Instagram irishmirror.ie

Разработка приложения Instagram началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром и Майк Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. Приложение появилось в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.

Вскоре после выпуска приложения к команде присоединился Джош Ридель в качестве менеджера сообщества. В ноябре 2010 года к команде присоединился Шейн Суини в качестве инженера, а в августе 2011 года — Джессика Золлман как IT-евангелист сообщества.

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В январе 2011 года в приложение были добавлены хэштеги для того, чтобы было легче находить пользователей и фотографии.

В сентябре 2011 года была выпущена версия приложения 2.0, в которой появились живые фильтры, мгновенное изменение наклона, четыре новых фильтра, фотографии высокого разрешения, опциональные границы, поворот одним кликом и обновленная иконка.

В апреле 2012 года была выпущена версия приложения для платформы Android, которое за сутки было скачано более миллиона раз.

9 апреля 2012 года Facebook объявил о покупке мобильного фотоприложения Instagram за $1 млрд.