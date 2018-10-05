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День в истории: Открытие Колумба и Всемирный союз охраны природы

Комментариев: 3
В этот день, 5 октября, произошли такие события.

Христофор Колумб открыл Коста-Рику

Путешествие Колумба
Путешествие Колумба
Rusachka.ru

Коста-Рика была открыта в 1502 году Христофором Колумбом во время его четвертого путешествия в Америку. Испанская колонизация началась примерно с 1530 года.

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Заселение испанцами и экономическое развитие этой колонии шло очень медленно, отчасти из-за трудностей с климатическими условиями страны, а также из-за набегов английских и голландских пиратов (поддерживаемыми властями Англии и Голландии), нападавших на испанцев с конца XVI века и вплоть до середины XIX века.

Англичане также организовывали набеги в Коста-Рику индейцев-мискито (с восточного побережья нынешней Никарагуа). Кроме того, колонизаторы не имели стимула в связи с низким содержанием золота в землях покоренных индейцев.

Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки
Всемирный день улыбки
fanlife.ru

Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно в первую пятницу октября.

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Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball). В середине 20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но как-то к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компании.

Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году.

Заказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения — буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков.

Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом. 

День образования Международного союза охраны природы

Международный союз охраны природы борется за вымирающих животных
Международный союз охраны природы борется за вымирающих животных
FB.ru

5 октября 1948 года был создан Международный союз охраны природы со штаб-квартирой в городе Гланде (Швейцария).

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Эта международная некоммерческая организация занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты, представляя новости на эту тему, организуя конгрессы в разных странах и составляя списки видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты.

Свою миссию союз видит в том, чтобы помогать общественным организациям и частным активистам во всем мире сохранять целостность и разнообразие природы.

Именно Международному союзу охраны природы принадлежит идея создания Красной книги – международного списка видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Этот документ ведется с 1963 года. 

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый искусственный спутник и миссию Луна-3.

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Теги: день в истории, Колумб, улыбка
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Комментариев (3)
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Осталось 300 символов
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    08.10.2018, 12:00
Оценка:  -2
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос.

Це те, що я роблю >>>>> www.InfoPay9.com
гость  (аноним)  05.10.2018, 23:00
Оценка:  -2
гость
Христофор Колумб на хрена?
гость  (аноним)  05.10.2018, 13:36
Оценка:  -2
гость
я не робот
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